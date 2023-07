Poradnik dla nowożeńców: Jakie dewocjonalia wybrać do wspólnego domu?

Zawarcie sakramentu małżeństwa stanowi niebywale ważne wydarzenie – zdecydowanie warto je odpowiednio upamiętnić i wybrać do domu dewocjonalia, które wyrażą istotę wiary w życiu nowożeńców. Pojawia się jednak pytanie, jakie dewocjonalia wybrać do wspólnego domu? Sprawdźcie nasz poradnik dla nowożeńców, w którym przedstawiamy kilka pomysłów.

Czym są dewocjonalia?

Jako dewocjonalia określane są przedmioty związane z religijnym kultem – są one symbolem wiary dla wielu wiernych. Mogą one towarzyszyć im podczas codziennej modlitwy, wspierając w rozważaniach nad wydarzeniami opisanymi w Piśmie Świętym i zgłębianiu relacji ze Stwórcą. Aby mogły w pełni służyć w trakcie odmawiania modlitwy, dewocjonalia powinny jednak zostać najpierw poświęcone.

Wśród dewocjonaliów można wyróżnić przedmioty używane podczas sprawowania liturgii, czyli krzyże czy świece. Kolejną grupą dewocjonaliów są różnorodne figurki ukazujące święte osoby, obrazy, krzyże czy breloczki. Dewocjonaliami określane są również elementy będące pamiątką przyjęcia różnego rodzaju sakramentów, to znaczy medaliki religijne, łańcuszki, różańce, Pismo Święte czy modlitewniki.

Dlaczego warto mieć w domu dewocjonalia?

Nie ulega wątpliwości, że warto posiadać w domu dewocjonalia – mogą nam one przypominać o ważnym wydarzeniu, takim jak przykładowo zawarcie związku małżeńskiego. Oprócz tego, mogą one ułatwiać modlitwę oraz ułatwiać skupienie się nad oddawaniu się rozmyślaniom nad życiem Zbawiciela czy innych świętych. Dewocjonalia stanowią również wyraz wiary oraz przynależności do wspólnoty religijnej.

Jakie dewocjonalia wybrać do domu?

Dewocjonalia warto posiadać w swoim domu, jeśli w naszym życiu ważną rolę odgrywa wiara. Mogą one przypominać nowożeńcom o dniu ślubu, a także inspirować do prowadzenia życia zgodnego z zasadami wyznawanej religii. Jakie dewocjonalia warto wybrać do domu? Mamy kilka propozycji!

Obrazy z motywem religijnym

Obrazy z motywem religijnym będą odpowiednie przede wszystkim dla miłośników sztuki. Dzieła ukazujące wizerunki świętych mogą zachęcać do religijnej refleksji oraz kierowania się podobnymi wartościami. To także doskonała pamiątka ślubu! Ikony sakralne mogą przedstawiać Jezusa Chrystusa, Maryję, Świętą Rodzinę czy osoby święte. Ich różnorodność sprawia, że możliwe jest odnalezienie ikony sakralnej dopasowanej do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Na wyróżnienie zasługują obrazki stworzone z kryształu, które umieszczane są na płytce wykonanej z blaszki srebra – można taki obraz postawić na półce w widocznym miejscu. Dzięki temu obraz będzie zdobił mieszkanie, przypominał nowożeńcom o dniu ślubu oraz zachęcał ich do modlitwy.

Krucyfiks

Krucyfiks to krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Taka forma przedstawienia Jezusa była znana już od późnego chrześcijańskiego antyku, aczkolwiek upowszechniła się ona dopiero w średniowieczu. Na przestrzeni wieków powstawały kolejne typy krucyfiksów ukazujące inny wygląd krzyża i Zbawiciela – było to swego rodzaju odbicie przemian w sztuce oraz odmienności w nurtach chrześcijaństwa. Odkryj wyjątkowe krucyfiksy: https://www.holyart.pl/artykuly-religijne/krucyfiksy.

Współcześnie wśród najpopularniejszych krucyfiksów można wymienić krucyfiks mistyczny, który ukazuje zmarłego Jezusa Chrystusa. W kościołach rzymskokatolickich wizerunek Syna Bożego widoczny jest nad ołtarzem. Warto jednak zaznaczyć, że możemy go ujrzeć również w licznych domostwach. To przypomnienie o poświęceniu oraz ogromnej miłości Boga i Jezusa do ludzi.

Ramka na zdjęcia z religijnym motywem

Zdjęcia umożliwiają nam upamiętnienie istotnych wydarzeń w naszym życiu – jednym z nich jest zdecydowanie zawarcie związku małżeńskiego. Warto pamiętać o odpowiednim wyeksponowaniu zdjęć ze ślubu... i pomoc w tym oferują ramki z religijnym motywem. Są one przepełnione elegancją oraz zapewnią, że wybrane przez nowożeńców fotografie będą widoczne. Ramka może posiadać elementy ozdobne, przedstawiające Drzewo Życia czy Świętą Rodzinę.

Figurki świętych

Figurki świętych mogą przypominać o życiu świętych – osób, które podążały za nauczaniem Jezusa i wyróżniały się swoją wiarą. Święci dają nam przykład, jak postępować w zgodzie z Bożym słowem, inspirując nas do działania. Takie dewocjonalia będą odpowiednie do wspólnego domu nowożeńców. Można przy tym wybierać spośród figurek wykonanych z drewna, kamienia czy metalu. Jeśli chodzi natomiast o ukazywane postacie, figurki mogą przedstawiać Matkę Bożą, świętego Józefa, Świętą Rodzinę, jak i postacie, takie jak przykładowo święty Michał Archanioł czy święty Antoni z Padwy.

Dewocjonalia wspierają wiernych podczas modlitwy i przypominają o tym, jak ważna jest wiara. Mamy nadzieję, że wśród naszych propozycji każdy odnajdzie dewocjonalia odpowiednie do swojego domu.