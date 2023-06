Popularne uzależnienia wśród Polaków - wyniki ogólnopolskiego badania

Uzależnienie to poważny problem, z którym spotyka się niemal co druga osoba. Jednocześnie ma ogromny wpływ na jakość życia i zdrowie. Wystarczy spojrzeć na wyniki Ogólnopolskiego Badania Uzależnień wśród Polaków, by zostać niemile zaskoczonym.

Co wykazały badania

Uzależnienia są plagą współczesnego świata, a świadczą o tym liczby. Zgodnie z wynikami różnych badań, rocznie terapii poddaje się ponad 350 tysięcy Polaków, a wśród nich ponad 65% wraca do nałogu. Psychologowie z Polskiej Akademii Nauk zainicjowali dodatkowy projekt - ogólnopolskie badanie uzależnień.

W ramach tego badania opracowano specjalny algorytm i stworzono aplikację Narcometr. Z jej pomocą udaje się zapewnić osobie uzależnionej elektroniczne wsparcie i zapobiegać nawrotom. Skuteczność aplikacji została już udowodniona - program doskonale przewiduje nawet 90% nawrotów uzależnienia.

Najczęstsze uzależnienia w Polsce

Najczęstszymi czynnikami wywołującymi uzależnienie są palenie tytoniu i alkohol. W badaniach zidentyfikowano również uzależnienia behawioralne i, odpowiednio, od substancji psychoaktywnych. Te ostatnie dzieli się na trzy grupy: o działaniu relaksującym, pobudzającym i halucynogennym. Te ostatnie obejmują psychodeliki i lotne rozpuszczalniki.

Według ogólnopolskich badań ponad 49% Polaków jest uzależnionych od alkoholu, 36% od nikotyny, 30% od objadania się, a 23% od hazardu. Temu ostatniemu sprzyja obecność bonusów: na przykład strony takie jak bonus-bez-depozytu.pl najpierw dają graczom darmowe bonusy, a gracze potem wydają już własne pieniądze na wirtualne przedmioty.

Pozostały procent pochodzi z substancji psychotropowych i środków uspokajających.

Warto zauważyć, że po zsumowaniu procentów z opracowanych rankingów, suma nie wyjdzie 100. Wynika to z faktu, że respondenci najczęściej mają kilka nałogów.

Warto również zauważyć, że uzależnienie od przejadania się stopniowo nabiera tempa ze względu na aktywne otwieranie punktów sprzedaży ulicznego jedzenia oraz łatwo dostępnych przekąsek i napojów z dużą ilością cukru.

Wśród prostszych uzależnień zidentyfikowano media społecznościowe, zakupy, kofeinę i Internet.

Uzależnienia kobiet i mężczyzn

Uzależnienia determinowane są nie tylko stanem emocjonalnym i psychicznym danej osoby, ale jak się okazało, również płcią. I tak, kobiety częściej zmagają się z kompulsywnym objadaniem się i, co zaskakujące, z alkoholem. Z kolei u mężczyzn alkohol jest na pierwszym miejscu, a palenie na drugim.