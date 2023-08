Podstawa zdrowego uśmiechu? Higienizacja

Profesjonalna higienizacja w gabinecie stomatologicznym jest niezbędna, jeżeli chcemy kompleksowo i skutecznie zadbać o zdrowy uśmiech. To kluczowa sprawa, na równi z codziennym dbaniem o higienę jamy ustnej i regularnymi przeglądami. Dlaczego nie można zapominać o higienizacji?

Gromadzący się kamień nazębny sprzyja rozwojowi wielu schorzeń jamy ustnej – przede wszystkim próchnicy i zapalenia dziąseł, może być także przyczyną nieświeżego oddechu. Standardowe, codzienne mycie zębów nie wystarcza, konieczne jest wykonanie higienizacji minimum raz w roku. Zmiany w jamie ustnej mogą być przyczyną wielu chorób ogólnoustrojowych.

Na czym polega zabieg higienizacji?

W trakcie higienizacji wykonuje się skaling, czyli usunięcia kamienia nazębnego, piaskowanie, polerowanie i lakierowanie zębów.

Kamień nazębny tworzą złogi twardej, zmineralizowanej płytki nazębnej, którego n nie jesteśmy w stanie całkowicie usunąć samodzielnie podczas mycia zębów w domu.

Zabieg higienizacji 4w1

Kompleksowy zabieg higienizacji w LUX MED Stomatologia obejmuje 4 kroki do perfekcyjnie czystych zębów.

Pierwszy krok to skaling, czyli usuwanie złogów kamienia nazębnego z pomocą skalera, emitującego ultradźwięki Kamień nazębny osadza się zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, np. przestrzeniach między zębowych, a także w okolicach dziąseł.

Kolejny etap to piaskowanie. To nic innego jak mechaniczne oczyszczanie zębów z nagromadzonych osadów z pomocą piaskarki, czyli urządzenia, które pod ciśnieniem wyrzuca strumień powietrza i wody, połączony ze specjalnym proszkiem czyszczącym. To etap na którym usuwane są przede wszystkim osady, płytka nazębna i niewielkie przebarwienia. Piaskowanie prowadzone w profesjonalnym gabinecie jest całkowicie bezpieczne dla szkliwa zębów.

Następnym krokiem jest polerowanie. Korzystając ze specjalnych miękkich gumek i past polerskich higienistka usuwa wszelkie pozostałości osadów na szkliwie i wygładza jego powierzchnię. Dzięki temu na zębie jest mniej mikrozagłębień i nierówności, w których łatwiej mógłby osadzać się kamień.

Na zakończenie kompleksowego zabiegu higienizacji przeprowadzana jest fluoryzacja. Ta procedura polega na nałożeniu specjalnego preparatu z fluorem, który wzmacnia szkliwo i chroni zęby przed rozwojem próchnicy.

Higienizacja – dla kogo jest ten zabieg

Odpowiedź jest prosta – niemal każdy co pół roku powinien umawiać się na higienizację w gabinecie stomatologicznym, zwłaszcza osoby, które mają większą tendencję do odkładania się płytki nazębnej. Higienizacja jest także niezbędnym krokiem jeżeli przygotowujesz się do innych zabiegów stomatologicznych. Koniecznie umów się do higienistki przed wybielaniem zębów lub przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego czy protetycznego.

Zabiegu zwykle nie wykonuje się u kobiet w I lub III trymestrze ciąży, w przypadku niektórych chorób (jak np. astma, osteoporoza) czy schorzeń w obrębie jamy ustnej (zranienia, uszkodzenia błony śluzowej, aktywna opryszczka w okolicy ust). Pamiętaj, aby przed zabiegiem poinformować specjalistę o swoim stanie zdrowia.

Czego unikać po higienizacji

Zabieg higienizacji nie wymaga szczególnego przygotowania. Bezpośrednio po zabiegu, zwłaszcza, jeżeli higienistka nałożyła preparat z fluorem, przez około godzinę powstrzymaj się od jedzenia i picia. Przez kolejny dzień unikaj ostrych i słonych potraw oraz palenia tytoniu, staraj się też przestrzegać tzw. białej diety – nie spożywaj napojów i jedzenia o ciemnej, intensywnej barwie, które mogą przebarwiać zęby (jak np. czarna kawa i herbata, czerwone wino, ciemne owoce i warzywa)

Higienizacja to prosty zabieg, dzięki któremu możesz zadbać o zdrowie i wygląd swoich zębów. Nie odkładaj jej na potem – umów się na zabieg higienizacji 4w1 w LUX MED Stomatologia, przy ul. Wojska Polskiego 12 w Sosnowcu