Ozonowanie pomieszczenia - ile czasu musi minąć, aby móc znowu z niego korzystać?

Ozonowanie pomieszczeń to bardzo skuteczny sposób na ich dezynfekcję. Stosuje się go w celu pozbycia się nieprzyjemnych zapachów o różnorodnym podłożu. Ozonowanie stało się dość popularne, głównie ze względu na to, że jest ono skuteczne.

W jakim celu przeprowadza się ozonowanie pomieszczeń?

Dezynfekcja ma na celu przede wszystkim usunąć bakterie, wirusy i grzyby z pomieszczeń. Świetnie sprawdza się także jako metoda dezodoryzacji, czyli niwelowania nieprzyjemnych zapachów. W celu przeprowadzenia ozonowania do pomieszczenia wpuszczany jest gaz ozonowy, który następnie miesza się z powietrzem, które się w nim znajduje. Stosuje się do tego specjalne maszyny produkujące ozon.

W jaki sposób przygotować pomieszczenia do ozonowania?

Przed rozpoczęciem ozonowania, należy odpowiednio przygotować pomieszczenie. Trzeba je dokładnie wysprzątać, usunąć resztki, wywietrzyć wnętrze. Bardzo ważne jest to, aby otworzyć wszystkie szafki, sofy, rozsunąć książki, zdjąć pościel i pokrowce z materacy. Warto także odsunąć meble od ścian, aby ozon mógł dotrzeć w każdy zakamarek pomieszczenia. W ten sposób usunie wszelkie drobnoustroje, które mogą się w nich znajdować. W przypadku przygotowań do ozonowania w budynkach jednorodzinnych należy usunąć kratki wentylacyjne oraz włączyć wentylację. W przewodach bowiem może znajdować się wiele bakterii oraz wirusów, które ozon pomoże skutecznie usunąć. Jeśli jednak ozonowanie ma być przeprowadzone w mieszkaniu w bloku, to należy zabezpieczyć kratki, aby gaz nie przedostał się do sąsiadów.

Proces ozonowania daje zdecydowanie lepsze rezultaty, jeśli w pomieszczeniu panuje wysoka wilgotność powietrza. Warto więc o to zadbać stosując nawilżacze lub chociażby rozpylając wodę za pomocą zraszaczy.

Ozon w dużym stężeniu jest gazem niebezpiecznym dla zdrowia oraz życia, dlatego z pomieszczeń, w których ma być on użyty trzeba usunąć zwierzęta. Należy także odpowiednio zabezpieczyć je przed osobami, które nieświadome zagrożenia mogłyby do nich wejść. Trzeba pamiętać także o szczelnym zamknięciu okien.

Jak przebiega ozonowanie?

Ozonowanie powinno być przeprowadzone przez specjalistę, który dysponuje odpowiednim sprzętem oraz niezbędną wiedzą. Tylko wtedy można mieć pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie oraz bezpiecznie. Dobierze on także we właściwy sposób czas ozonowania, który będzie dopasowany do kubatury pomieszczenia. Po zakończonym procesie ozonowania należy odczekać kilka godzin przez jego ponownym użytkowaniem - czasem nawet do 12, ale ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie usługi. Po tym czasie można bezpiecznie do niego wejść. W pomieszczeniu może jeszcze przez jakiś czas utrzymywać się specyficzny zapach, ale jest to zupełnie normalne zjawisko. Zapach ten po krótkim czasie powinien całkowicie zniknąć.

Kiedy można przeprowadzić ozonowanie?

Ozonowanie świetnie sprawdza się jako metoda do dezynfekcji, a także usuwania nieprzyjemnych zapachów. Metodę tę można więc stosować w pomieszczeniach, w których na co dzień przebywają ludzie. Dość często stosuje się ją do odświeżenia wnętrz hoteli, biur, przedszkoli czy sal szkolnych. Dzięki swoim właściwościom dezodoryzującym ozonowanie można przeprowadzać także w schroniskach dla zwierząt lub pomieszczeniach, w których hoduje się koty. Można to zrobić tylko wtedy, gdy wewnątrz nich nie ma zwierząt. O przeprowadzeniu ozonowania warto pomyśleć także w mieszkaniu czy domu, w którym mieszkają alergicy. Ozon świetnie radzi sobie z alergenami, co może przynieść ogromną ulgę.

Profesjonalne firmy zajmujące się przeprowadzaniem ozonowania stosują tę metodę w różnych przypadkach, w których pozbycie się nieprzyjemnych zapachów jest szczególnie trudne. Ozonowanie warto przeprowadzić w pomieszczeniach, które uległy zalaniu. Są one bowiem doskonałym środowiskiem do rozwoju grzybów i pleśni. Utrzymuje się w nich także zatęchły zapach, który trudno jest wywietrzyć.

Ozonowanie bardzo często przeprowadza się także po pożarach. Najczęściej w takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie zabiegu nawet kilka razy, gdyż zapach spalenizny osiada zarówno na wszystkich przedmiotach, jakie znajdują się w pomieszczeniu, jak i na ścianach, podłodze czy suficie. Aby się go pozbyć konieczne jest kilkukrotne przeprowadzenie ozonowania.

Warto przeprowadzić także ozonowanie po zgonie, szczególnie takim, którym nastąpił dużo wcześniej niż znalezienie zwłok. W pomieszczeniach, gdzie doszło do takiego przykrego zdarzenia utrzymuje się nie tylko brzydki zapach, ale także różnego rodzaju drobnoustroje, które mogą być bardzo groźne dla zdrowia. Wpuszczenie do takich pomieszczeń ozonu może skutecznie pomóc poradzić sobie z tym problemem. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby w takim mieszkaniu czy domu wcześniej dokładnie posprzątać i zutylizować ich zawartość. Tylko wtedy przeprowadzenie ozonowania może dać oczekiwany efekt.

Dlaczego warto regularnie przeprowadzać ozonowanie?

Częstotliwość przeprowadzania zabiegu ozonowania zależy głównie od tego, jakiego problemu chcesz się pozbyć. W przypadku alergików zaleca się, aby robić to nawet dwa razy w roku. Pozwoli to skutecznie zniwelować działanie alergenów wywołujących różne dolegliwości. Z kolei do tego, aby usunąć nieprzyjemny zapach najczęściej wystarczy tylko jeden zabieg. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pomieszczenia są mocno przesiąknięte nieprzyjemna wonią np. po pożarze. W takiej sytuacji należy powtarzać ozonowanie aż do momentu, gdy zapach zostanie całkowicie zneutralizowany.

Jeśli chcesz przeprowadzić zabieg ozonowania w swoim domu, mieszkaniu czy w jakimkolwiek innym miejscu, to znajdź wcześniej profesjonalną firmę, która specjalizuje się w tego rodzaju usługach. Dzięki temu będziesz mieć gwarancję, że ozonowanie zostanie przeprowadzone dokładnie oraz bezpiecznie, a Ty bez obaw będziesz mógł korzystać z pomieszczeń.

