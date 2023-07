Opiekunka na medal, czyli 6 porad, o których warto pamiętać w pracy niani

Niania to zawód wysokiego zaufania. Musi wiedzieć nie tylko jak postępować z dziećmi, ale też mieć dobre stosunki z rodzicami i szanować ich przestrzeń. Wtedy ma szansę na długofalową współpracę i świetne referencje. Co zatem zrobić, by być nianią idealną? Oto kilka sprawdzonych porad.

Punktualność to podstawa

Dobra niania jest zawsze na czas. Rodzice często potrzebują jej pomocy w czasie pracy, lub gdy wybierają się na ważne spotkanie. Dlatego punktualność jest tutaj niezbędna. Częste spóźnione się niani może być jednoznaczne z tym, że do pracy nie zdąży też rodzic, który spieszy się do pracy. Takie sytuacje mogą stanowić słuszny powód zwolnienia opiekunki.

Porządek w miejscu pracy

Zakres obowiązków niani zależy od ustaleń z pracodawcą. Jednak należy pamiętać, że nawet jeśli sprzątanie mieszkania nie leży w Twojej gestii, to zawsze warto zastawiać po sobie porządek. Po zabawach z Twoim podopiecznym odkładaj zabawki na miejsce i oczywiście zachęć tego malucha, by budować w nim dobre nawyki. Utrzymuj porządek również w kuchni po przygotowaniu dziecku posiłku oraz sprzątnij talerze po jedzeniu. Rodzice po powrocie powinni zastać mieszkanie w takim samym stanie, jak przed wyjściem.

Kreatywne zabawy

W wielu przypadkach głównym zadaniem niani jest zapewnienie dziecku ciekawych aktywności podczas nieobecności rodziców. Dlatego dobra opiekunka nie pozwoli, by maluch spędził długie godziny przed ekranem, by nie musieć angażować się w swoją pracę. Zamiast tego przygotuje dla dziecka twórcze, dopasowane do wieku zabawy. Mogą być to zarówno zajęcia ruchowe, jak i wykonywanie prac plastycznych, czytanie książek, zabawa w dom czy sklep. Możliwości jest mnóstwo, a rodzice z pewnością docenią każdą rozwijającą formę spędzania czasu.

Kontakt z rodzicami

W pracy niani liczy się także dobry kontakt ze swoim pracodawcą. Warto być otwartą na jego uwagi i wdrażać zasugerowane przez zmiany, gdyż to zawsze rodzic powinien być osobą decyzyjną w spawie wychowania dziecka. Poza tym warto w miarę możliwości opowiadać o tym, jak wyglądał dzień malucha. Sprawozdanie z zabaw, wspólnego odrabiania lekcji czy poczynionych postępów to cenna informacje dla rodzica, która pokazuje także zaangażowanie niani w jej pracę.

Dyskrecja i szanowanie granic

Niania często towarzyszy rodzinie przez kilka lat. To wystarczająco dużo czasu, by poznać życie prywatne, zwyczaje, ale też problemy rodziców. Dlatego tak ważne jest, aby zachować dyskrecję i nie obnosić się ze zdobytą wiedzą poza miejsce pracy. Plotkowanie o swoich pracodawcach za ich plecami świadczy o braku profesjonalizmu, podobnie jak nieszanowanie ich przestrzeni. Przeglądanie rzeczy prywatnych rodziców, używanie komputera bez wiedzy właściciela, może szybko zakończyć chęć współpracy z daną nianią.

Podnoszenie swoich kwalifikacji

Idealna niania nie spoczywa na laurach. Dlatego musi nieustannie uaktualniać swoją wiedzę z zakresu wychowania i prawidłowego rozwoju dzieci. Powinna też umieć udzielić pierwszej pomocy i wiedzieć, jak postąpić w trudnych sytuacjach. Jeśli Ty również pracujesz z dziećmi i chcesz podnosić swoje kwalifikacje, zobacz kurs opiekun w zlobku.