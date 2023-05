Okno nie działa tak, jak powinno? Sprawdź, czy wymiana rzeczywiście jest konieczna

Problemy z otwieraniem i zamykaniem okna, nieszczelność powodująca przeciągi, rozbita lub pęknięta szyba, to problemy, które często skłaniają ludzi do wymiany okna. Czasami jednak inwestycja w nową stolarkę okienną przerasta możliwości domowego budżetu. Jakie są inne rozwiązania, aby przywrócić oknu jego funkcjonalność i nie przepłacać za ogrzewanie? Podpowiadamy.

Problem z oknem usuń likwidując jego przyczynę

Nieszczelne lub sprawiające kłopot przy otwieraniu czy zamykaniu okno, nie zawsze kwalifikuje się tylko do wymiany. Takie problemy mogą pojawiać się podczas użytkowania nie tylko w starej stolarce okiennej, ale i stosunkowo nowej. Często są wynikiem braku okresowej regulacji okna, konserwacji jego mechanizmów i uszczelek. Skrzydła okienne mają także tendencje do opadania, co może również powodować problemy z ich zamykaniem. Każda usterka ma swoją przyczynę i w nowych oknach może być nią także wada fabryczna. Wtedy można naprawić okno w ramach gwarancji. Kiedy jednak problem pojawia się już w okresie pogwarancyjnym, konieczne jest właściwe zdiagnozowanie jego przyczyny, a następnie jej usunięcie. Może tego dokonać odpowiedni fachowiec, który szybko oceni, co złego dzieje się z oknem i będzie wiedział, co mogło do tego doprowadzić oraz jak temu zaradzić. Samodzielne próby naprawy okna bez fachowej wiedzy na temat mechanizmów okiennych nie są dobrym pomysłem i mogą spowodować jeszcze większe problemy. Lepiej wtedy, gdy wystąpi jakikolwiek kłopot z oknem wezwać fachowca, który w przypadku niewielkich usterek od razu je naprawi oraz odpowiednio wyreguluje okno, a kiedy konieczna będzie większa interwencja wymagająca zastosowania specjalnych komponentów, które trzeba sprowadzić, umówi się na konkretny termin w celu dokonania naprawy. Z reguły będą to działania dużo bardziej opłacalne dla klienta niż wymiana stolarki okiennej, a przyniosą równie dobry rezultat.

Naprawa okna okazją do wprowadzenia unowocześnień

Pęknięta czy rozbita szyba nie wymaga wymiany całej stolarki okiennej, jeśli ta działa bez zarzutu. W takim wypadku wystarczy wymienić samą szybę. Jest to również okazja do wprowadzenia unowocześnień i zainwestowania w pakiet szybowy o właściwościach, które poprawią nie tylko izolacyjność termiczną okna, ale i komfort życia mieszkańców. Obecnie istnieją okna o zwiększonej przezroczystości, które warto zastosować w mieszkaniach od strony północnej, czy zacienionych przez drzewa. Innego rodzaju szyby z kolei potrafią zatrzymywać większą ilość energii słonecznej na zewnątrz, dzięki czemu we wnętrzu jest chłodniej, co przydaje się szczególnie podczas upałów. Odpowiedni fachowiec zaproponuje szybę dostosowaną najlepiej do potrzeb mieszkańców. Udogodnienia można wprowadzić także w profilach okiennych, instalując dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe przed wyjazdem na urlop i wiele innych.

Jeśli Twoje okno nie działa tak, jak powinno, zanim zdecydujesz się na wymianę, zaproś do domu dobrze wykwalifikowanego fachowca, który zaproponuje ci równie dobre, lecz tańsze rozwiązania niż inwestycja w nowe okno. Sprawdzoną firmą w Warszawie, która solidnie i terminowo wykonuje takie usługi na terenie miasta i okolic jest SSB Serwis okien Warszawa.