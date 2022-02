Chcąc urządzić łazienkę, szukamy różnych inspiracji, a ostatnimi czasy coraz więcej aranżacji łazienek opiera się na kabinach prysznicowych bez brodzika. Montaż takich kabin jest możliwy dzięki odpływom liniowym i to właśnie im chcemy się przyjrzeć w tym artykule. Jak wygląda ich montaż, o czym należy wiedzieć przed zakupem i czy to na pewno dobre rozwiązanie do Twojej łazienki? Przekonajmy się.

Odpływ liniowy, czyli co?

Wbrew pozorom w łazience spędzamy naprawdę sporo czasu i warto zrobić wszystko, aby przestrzeń ta była komfortowa i funkcjonalna. W przypadku wyboru kabiny prysznicowej należy podjąć decyzję co do: rodzaju kabiny, jej wymiarów i kształtów. W szczególności należy się zdecydować, czy będzie to kabina osadzona na brodziku (płytkim lub głębokim), czy bezpośrednio na posadzce.

Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest montaż kabiny bez brodzika. Sprawdza się on doskonale zarówno w nowoczesnych łazienkach, jak i w przypadku mniejszych przestrzeniach. Dodatkowo wybór ten sprawia, że korzystanie z łazienki jest bardziej przystępne - również dla dzieci i osób starszych.

W tym miejscu na scenę wchodzi odpływ liniowy, bez którego takie rozwiązania nie byłyby możliwe. Jak sama nazwa wskazuje jest to element odprowadzający wodę na skutek niewielkiego spadku podłoża. Woda odprowadzana jest do rynienki, która łączy się z syfonem i w ten sposób woda trafia do kanalizacji. W samej łazience, odpływ liniowy jest niewielkim elementem dekoracyjnym.

Na co zwrócić uwagę wybierając odpływ liniowy?

Kwestie estetyczne są oczywiście istotne, ale odpływ liniowy w głównej mierze jest elementem funkcjonalnym i to na to należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Odpływ liniowy musi być wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej.

Pamiętaj o tym, żeby odpływ liniowy zaplanować we wstępnej fazie budowy lub remontu łazienki. Wtedy najlepiej jest zaplanować różnicę wysokości w posadzce, jeśli nie masz o tym pojęcia i chcesz mieć pewność, że woda nie będzie zostawać w łazience warto poradzić się fachowca, który odpowiednio zaplanuje montaż.

Na rynku dostępnych jest wiele odpływów liniowych od różnych producentów oferujących różne kształty, zdobienia czy kolory. Bez problemu znajdziesz taki, który będzie wpisywał się w aranżację Twojej wymarzonej łazienki.

Dlaczego warto wybrać odpływ linowy?

Odpływy liniowe wybierane są głównie przez osoby, którym zależy na uzyskaniu konkretnego efektu w wystroju łazienki oraz te, które chcą ograniczyć czas poświęcony na sprzątanie tego pomieszczenia. Kabina prysznicowa bez brodzika jest łatwiejsza do czyszczenia. Prosta powierzchnia posadzki sprawia, że w zakamarkach nie osadzają się pozostałości mydła.

Takie rozwiązanie ma również wpływ na bezpieczeństwo, brak „progu” znacząco ułatwia wchodzenie i wychodzenie do kabiny co odgrywa szczególnie istotną rolę w przypadku dzieci i osób starszych. Co prawda pozbywa się tym samym przestrzeni, w której można wykąpać małe dziecko, ale na dłuższą metę jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne.

Ta funkcjonalność sprawdza się zarówno w domach, jak i publicznych łazienkach np. na siłowniach. Czy odpływ liniowy można zamontować w mieszkaniu? Tak, ale nie w każdym w tym wypadku najczęściej nie obędzie się bez konsultacji ze specjalistami.

Jeśli posiadasz małą łazienkę, w której liczy się każdy centymetr powierzchni to kabina prysznicowa bez brodzika może okazać się zbawiennym rozwiązaniem.

Gdzie kupić odpływ liniowy?

