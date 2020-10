O czym należy pamiętać decydując się na kredyt hipoteczny?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Dom, mieszkanie. Swojego kąta szuka bardzo wielu ludzi, lecz niewiele osób może sobie pozwolić na zakup mieszkania za gotówkę. Właśnie dlatego jednym z najpopularniejszych sposobów na zdobycie swojego mieszkania jest kredyt hipoteczny. Jest to usługa kredytowa świadczona niemal przez każdy bank. Sprawdź, na co zwrócić uwagę wybierając kredyt hipoteczny!

Najważniejsze kwestie dotyczące kredytu hipotecznego



Wzięcie kredytu hipotecznego związane jest nie tylko ze stresem, ale też z wieloma czynnikami, o których osoba niezwiązana z branżą finansową może mieć małą wiedzę. Bardzo ważne jest, żeby osoba decydująca się na ten typ kredytowania wiedziała, w jaki sposób odsiać oferty korzystne i niekorzystne. Błędy popełnione bowiem przy wyborze kredytu mogą mścić się przez wiele lat. Decyzja o kredycie hipotecznym powinna zostać podjęta z rozwagą i warto zawsze skonsultować się z zaufanym doradcą finansowym, który wyjaśni skomplikowane kwestie oraz doradzi konkretne oferty, dostosowane do potrzeb i możliwości klienta.

Zdolność kredytowa i wkład własny

Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu jest zdolność kredytowa. Jest to zdolność do spłacenia potencjalnego zadłużenia, czyli informacja, czy osoba biorąca kredyt będzie w stanie go spłacić i do jakiej kwoty będzie to możliwe. Zdolność i wiarygodność kredytowe decydują o tym czy bank jest skłonny udzielić kredytu, jakiej maksymalnej wysokości może być kredyt oraz wpływa na warunki samego kredytu. Jest to wartość decydująca w przypadku minimalnego wkładu własnego, czyli procentowej wartości mieszkania, jaką musi wpłacić osoba ubiegająca się o kredyt. Samo wyliczenie zdolności kredytowej jest zawiłym i skomplikowanym procesem, a pod uwagę brane są takie czynniki jak rodzaj zatrudnienia, historia kredytowa, czas pracy, stan cywilny, wielkość gospodarstwa domowego czy nawet branża zawodowa.

Rata kredytu oraz okres kredytowania

W przypadku zadowalającej zdolności kredytowej istnieją kolejne czynnikami, na które warto zwrócić uwagę, wybierając bank i kredyt hipoteczny. Są to kolejno rata kredytu oraz okres kredytowania. Rata kredytu jest to kwota pieniężna płaca każdego miesiąca. Z kolei okres kredytowania to czas, przez jaki kredyt będzie spłacany. Różne banki oferują różne wysokości rat oraz szereg dodatkowych opcji, jak np. rata malejąca lub czasowe wstrzymanie rat kredytowych. Na ratę kredytu hipotecznego też bardzo często wpływa aktualna sytuacja na rynku ekonomicznym. Zależnie od tego może ona rosnąć, bądź maleć. Wysokość raty również jest zależna od szeregu różnego typu czynników. Jednak można ją obliczyć samemu. Wystarczy skorzystać z kalkulatora raty kredytu hipotecznego. Między innymi tego na stronie https://www.expander.pl/kalkulatory/kredytowe/kalkulator-raty-kredytu-hipotecznego/.

Dodatkowe czynniki, na które warto zwrócić uwagę!

Decydując się długoletnie zobowiązanie kredytowe, jakim jest kredyt hipoteczny, warto rozważyć wiele opcji i wziąć pod uwagę różnorodne scenariusze życiowe. Na rynku jest dostępnych wiele kredytów i opcji dodatkowych ułatwiających zaciągnięcie kredytu lub jego spłacanie. Są to np. kredyty walutowe. Szukając kredytu hipotecznego, należy pamiętać, że w przypadku decyzji kredytowych istotne są takie czynniki jak rodzaj zatrudnienia, historia kredytowa, fakt prowadzenia działalności gospodarczej, wiek, stan cywilny czy nawet stan zdrowia.