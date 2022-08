Ninja – japoński tajny agent. Krótka historia legendarnych postaci w czarnych strojach

Ninja, określany także jako shinobi, to inaczej tajny agent lub najemnik specjalizujący się w działaniach specjalnych, walce wręcz, rozpoznawaniu osób i przenikaniu. W dzisiejszych czasach określenie ninja jest wręcz synonimiczne do shinobi, gdyż głównym celem tajnych agentów często skrytych za czarną maską było dostarczanie informacji temu, któremu służyli. Tradycyjnie przedstawiano się ich ubranych całkowicie na czarno, koniecznie z kolczugą pod okryciem wierzchnim, bronią białą na plecach i twarzą celowo pokrytą czarnym barwnikiem. Ninja miał przede wszystkim pozostawać niezauważalnym i niczym człowiek-duch być tam, gdzie nikt się nie spodziewał.

Dziecięca fascynacja postacią, jaką jest ninja. O tym, jak kreatywnie przekazać dziecku wiedzę

Wszyscy rodzice i pedagodzy doskonale wiedzą, że dziecko potrzebuje pewnych wzorców, na których może opierać swoje zachowania. Zazwyczaj są to członkowie rodziny, lecz również postacie. Moda na bycie ninja jest stale w obiegu, a na forach internetowych przeczytać można wiele artykułów, które zachęcają rodziców do podejmowania działań w kwestii hobby dziecka. Jeśli pociecha rzeczywiście jest zafiksowana na punkcie japońskich wojowników, warto zapoznać ją z samą historią powstania postaci i zabawy, która ma na celu uszczęśliwić dziecko i nauczyć je kilku ważnych zasad. Dziecięcy ninja powinien zawsze dotrzymywać słowa i spełniać obowiązki domowe. Historia dotycząca sztuki bycia ninja powinna być stale pogłębiana, zarówno jak empatia do kolegów i koleżanek. „Szkolenie ninja” to doskonały sposób na to, aby nauczyć swoje dziecko samokontroli i właściwego podejmowania decyzji nawet w wyjątkowo stresujących sytuacjach. Po upływie czasu, zasady techniki wejdą w nawyk. Oczywiście nikt nie mówi tu o tym, aby nauczyć dziecko władania mieczem, lecz jeżeli będzie zainteresowane sztukami walki, warto pozwolić mu się rozwijać w obranym kierunku. Wspierający rodzice to skarb, który wpływa na układ nerwowy dziecka i pozwala mu rozwijać skrzydła oraz próbować wszelkich sił w wielu dziedzinach, jakimi jest zainteresowane. Jeżeli więc twoje dziecko zafascynowane jest światem japońskich tajnych agentów, idealnym prezentem dla niego mogą być... klocki LEGO.

LEGO Ninjago – pasjonujące konstrukcje dostępne już od czwartego roku życia

Ninjago zdobyło światową popularność u dzieci i młodzieży. Pierwsze modele pojawiły się na półkach sklepowych już w 2011 roku, czyniąc ogromną furorę. Kolekcja ta skierowana była przede wszystkim dla chłopców zafascynowanych kulturą i historią agentów rodem z legend. Głównymi bohaterami LEGO Ninjago są czterej wojownicy, określani mianem Mistrzów Spinjitzu, natomiast świat stworzony został przez wielkiego Mistrza, który posiadał dwóch synów. Jeden z nich chciał zgarnąć całą moc dla siebie, przez co wywołał konflikt na wysoką skalę. Niestety, syn-zdrajca oddał się ciemności i dalej planuje objąć pełną władzę – w rękach dzieci bawiących się klockami jest więc niedopuszczenie do tego, aby to mu się udało. Zestawy dostępne są już od czwartego roku życia, dlatego od najmłodszych lat można rozpocząć przygodę w walce ze złem. Oferowane przez światową firmę modele znajdziesz w sklepie Klocki Dwa. Szeroki wybór asortymentu dla dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat! Oczywiście starsi również są zaproszeni do zabawy! Wspólne układanie rozwija dziecko i redukuje stres; pozwala na uwolnienie kreatywnej duszy i stworzenie zupełnie nowej historii dla bohaterów.