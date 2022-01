Nie bój się dochodzić swoich praw. Zobacz, jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej

Świadomość osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych w trakcie porodu lub podczas prowadzenia ciąży rośnie praktycznie z miesiąca na miesiąc. Dzisiaj zaniedbania sztuki lekarskiej nie są tematem tabu. Orzecznictwa sądów są nagłaśniane przez ogólnopolskie media. Warto także zauważyć, że liczba specjalistów pociąganych do prawnej odpowiedzialności narasta adekwatnie do wcześniej wspomnianej świadomości pacjentów. Masz podejrzenia, że w Twoim przypadku został popełniony rażący błąd okołoporodowy? W czytanym właśnie artykule znajdziesz odpowiedź na jedno z najpopularniejszych pytań związanych z tym tematem – sprawdź, jak możesz udowodnić błąd w sztuce lekarskiej i ubiegać się o sprawiedliwe odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Odszkodowanie za błąd okołoporodowy Ci się należy! Musisz jednak udowodnić winę lekarza

Obowiązujące w Polsce prawo przewiduje odpowiednie narzędzia, dzięki którym każdy pacjent poszkodowany w wyniku błędu lekarskiego może ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź comiesięczną rentę. Wysokość takiego świadczenia powinna być adekwatna do wyrządzonej krzywdy. Należy jednak podkreślić, że obowiązek wskazania, że doszło do rażącego błędu, zawsze spoczywa na barkach pacjenta. To osoba poszkodowana składa pozew do sądu. To poszkodowany musi udowodnić w trakcie postępowania, że wszystkie twierdzenia zawarte w pozwie są zgodne z prawdą. Dobrym rozwiązaniem może się więc okazać współpraca z doświadczonymi specjalistami z zakresu prawa medycznego i błędów okołoporodowych. Ośrodek Pomocy Poszkodowanym od dawna zajmuje się profesjonalną pomocą w zakresie dochodzenia rekompensat w postaci wysokich odszkodowań medycznych. Na stronie prawapacjenta.org/odszkodowanie-za-blad-medyczny-lekarski/ znajdziesz dużo przydatnych informacji, które ułatwiają przebrnięcie przez ten niezwykle trudny okres w życiu każdej osoby cierpiącej w wyniku niedopatrzenia lub zaniedbania ze strony lekarza-specjalisty.

Materiały dowodowe w sprawie o błąd okołoporodowy. Poznaj vademecum wiedzy

To nie ulega nawet najmniejszej wątpliwości. Żeby udowodnić błąd w sztuce lekarskiej w trakcie porodu czy chociażby podczas okresu prowadzenia ciąży niezbędny jest materiał dowodowy. Ilość dokumentów potwierdzających tezę zawartą w pozwie może być dowolna – wszystko przecież będzie uzależnione od okoliczności oraz od konkretnego przypadku. Warto jednak zadbać o to, aby dowody przedstawione w sprawie okazały się być maksymalnie rzetelnymi. Kluczowa przy chęci wywalczenia sprawiedliwego odszkodowania lub zadośćuczynienia czy comiesięcznej renty jest dokumentacja medyczna. To cała historia leczenia, wyniki badań, skierowania, diagnozy. Pełna kartoteka ze szpitala oraz potwierdzenia odbytych wizyt lekarskich z zaświadczeniami bardzo mocno przybliżają osobę poszkodowaną do uzyskania swoich praw. Każdy pacjent powinien pamiętać również o obowiązku przedstawienia wszystkich rachunków, paragonów czy też faktur. Niezwykle istotnym aspektem jest także powołanie obiektywnego i kompetentnego biegłego oraz przesłuchanie ewentualnych świadków. W kompleksowym przygotowaniu tak wyczerpującego materiału dowodowego pomoże Ci doświadczony prawnik od błędów medycznych.