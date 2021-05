Na co zwracać uwagę, wybierając krem do twarzy dla cery dojrzałej?

Wbrew pozorom o cerze dojrzałej mówimy już wówczas, kiedy przekraczamy 25. rok życia - to właśnie wtedy rozpoczyna się postępujący stopniowo proces starzenia, który z biegiem czasu skutkuje tym, że nasza skóra traci dotychczasową jędrność i gładkość. Cera wymaga zdecydowanie bardziej skoncentrowanej opieki, tak by możliwie jak najbardziej opóźnić pojawienie się zmarszczek i dostarczyć skórze niezbędnych składników odżywczych. Czym się zatem kierować, poszukując idealnego kremu do twarzy?

Krem do twarzy dla cery dojrzałej – jakie powinien mieć właściwości?

Pierwszą naszą myślą, kiedy zastanawiamy się, jaki krem do twarzy będzie odpowiedni dla cery dojrzałej, jest zazwyczaj poszukiwanie działania przeciwzmarszczkowego. Jednak co tak naprawdę się za tym kryje? O tym, czy produkt pozwoli nam na zminimalizowanie drobnych załamań skóry, decyduje przede wszystkim jego skład. Krem do twarzy w przypadku posiadaczek skóry dojrzałej powinien obfitować w takie substancje jak kwas hialuronowy, kolagen czy koenzymy Q10. To właśnie one są składnikami wpływającymi na zachowanie elastyczności cery i jej młodego wyglądu.

Dobrze jest także zwrócić się w stronę kosmetyków nawilżających. Dlaczego? Z biegiem lat naszej skórze coraz trudniej jest utrzymać niezbędne nawodnienie. W związku z tym naskórek potrzebuje nieco więcej czasu na pełną regenerację – zwłaszcza że na co dzień mamy styczność z licznymi czynnikami zewnętrznymi. Stosowanie odpowiednich kremów do twarzy, które intensywnie odżywiają skórę i ją nawilżą sprawi, że będzie ona mogła lepiej się chronić przed szkodliwym działaniem zmiennych temperatur, zanieczyszczeniami powietrza czy też wiatrem.

Dodatkowo warto sprawdzić, czy formuła kremu jest o tyle lekka, że ten będzie szybko się wchłaniać. To znacznie ułatwi aplikację i jednocześnie zagwarantuje, że wszystkie dobroczynne składniki dobrze wnikną w cerę. Jednocześnie unikniemy ewentualnego obciążenia cery zbyt tłustymi konsystencjami.

Krem pod oczy – obowiązkowy czy nie?

Krem pod oczy także powinien się znaleźć w codziennej rutynie pielęgnacyjnej – a już zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o cerze dojrzałej. To właśnie skóra wokół oczu jest najbardziej cienka, delikatna i wrażliwa, wobec tego pierwsze zmarszczki zaczynają być widoczne w tej strefie. Utrata wiotkości i jędrności spowoduje, że nasze spojrzenie będzie „zmęczone”, na dodatek możemy wydawać się starsze, niż jesteśmy w rzeczywistości, a to przecież właśnie takiego efektu chcemy uniknąć.

Krem pod oczy również powinien być nawilżający i odżywczy. Dobrze, jeśli będzie zawierał takie składniki jak ekstrakt z zielonej herbaty czy kofeina. Te substancje pozwalają na zmniejszenie ewentualnej opuchlizny oraz cieni pod oczami, sprawią także, że skóra nabierze nowego wigoru. Nakładając krem pod oczy, warto wykonać delikatny masaż, który pobudzi mikrokrążenie. W ten sposób formuła szybciej się wchłonie, a my dodatkowo zadbamy o utrzymanie elastyczności tego wrażliwego obszaru. Krem pod oczy, podobnie jak ten do twarzy, należy aplikować dwa razy dziennie: rano i wieczorem.