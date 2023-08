Mieszkanie w Sosnowcu – jakie możliwości rozwoju oferuje miasto?

Choć historia Sosnowca sięga XIII wieku, to najbardziej dynamiczny rozwój tego miasta przypadł na XIX wiek, kiedy odkryto tu bogate złoża węgla kamiennego. W latach 90. minionego wieku w czasie zmian ustrojowych w Sosnowcu zaczął podupadać przemysł. Paradoksalnie ten proces stworzył nowe możliwości rozwoju dla miasta. Obecnie Sosnowiec znowu się rozwija i staje się wizytówką Zagłębia. Powstają tu nowoczesne zakłady, centra logistyczne, zmniejsza się bezrobocie. Jakie możliwości oferuje miasto? Czy warto tu zamieszkać, a jeśli tak, to gdzie szukać lokum?

Mieszkania na sprzedaż Sosnowiec – historia miasta

Pierwsze wzmianki o osadzie Zagórze (współcześnie jednej z dzielnic Sosnowca) pojawiły się już w 1228 roku. Tereny dzisiejszego Sosnowca, które do XVIII wieku należały do książąt śląskich, a potem do biskupów krakowskich, przeszły w 1795 roku pod panowanie pruskie, a w 1815 roku pod panowanie rosyjskie. Największy rozwój tego obszaru przypadł na wiek XIX – czas rewolucji przemysłowej na Śląsku. Odkrycie złóż minerałów, przede wszystkim węgla kamiennego, piasku, kamienia i położenie na granicy zaborów rosyjskiego i austro-węgierskiego, spowodowały rozbudowę kolei, co sprawiło, że ziemie te nabrały znacznej wartości.

Powstawały tu kolejne kopalnie, huty i zakłady przemysłowe. Bogatymi terenami zaczęli interesować się zamożni niemieccy przemysłowcy, którzy z powodzeniem rozwijali gospodarkę, a dodatkowo angażowali się w życie społeczne i kulturalne, fundując szkoły, kościoły, a nawet całe osiedla. To właśnie dzięki nim, w 1902 roku, w wyniku połączenia kilku osad powstał Sosnowiec. W następnych latach do miasta przyłączano kolejne pobliskie wsie. Niestety w czasie dwóch wojen światowych Sosnowiec doznał zniszczeń – do odbudowy zakładów przemysłowych przystąpiono zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. Duży wkład w rozwój miasta miał Edward Gierek, który wdrożył w Sosnowcu wiele inwestycji infrastrukturalnych.

Mieszkania na sprzedaż Sosnowiec – zmiana kierunków rozwoju

Na to jak obecnie wygląda miasto, największy wpływ miały lata 90. minionego wieku. Przełom XX i XXI wieku to koniec rozkwitu branży górniczej i początek restrukturyzacji gospodarki i prywatyzacji przedsiębiorstw. Sosnowiec zaczął przeobrażać się z miasta przemysłowego, górniczego w ośrodek handlowo-usługowo-przetwórczy. Obecna gospodarka Sosnowca jest wielogałęziowa, dominują tu małe i średnie firmy prywatne – w mieście działa ponad 20 tys. podmiotów. Miasto może poszczycić się dobrze wyszkoloną kadrą, korzystnym położeniem, sprawnym systemem komunikacji i technologiami dostosowanymi do potrzeb rynku i światowych standardów. Ponad połowa zatrudnionych to pracownicy sektora usługowego, około 48% jest zaangażowanych w sektorze przetwórczym, z kolei tylko 1% pracuje w sektorze surowcowym.

Jakie branże rozwijają się tu najbardziej? Przede wszystkim budowlana, elektrotechniczna, maszynowa, spożywcza i samochodowa. W mieście działa ponad 160 firm z kapitałem zagranicznym, m.in.: Timken Polska Sp. z o.o., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. czy Automotive Ligting Polska Sp. z o.o. Istotną rolę odgrywa tu też sektor usług: bankowość, hotelarstwo, gastronomia, handel czy transport. Trzeba tu wymienić stacje znanych koncernów benzynowych: Shell, Statoil i British Petroleum oraz duże sklepy: Auchan, Carreforur, Castorama, Leroy Merlin, Decathlon czy Makro Cash and Carry. Filie mają tu także takie przedsiębiorstwa, jak: Cebi-Poland Sp. z o.o., Prologis Poland Sp. z o.o., Telecentrum Telekomunikacji Polskiej, Śląskie Centrum Logistyczne, Kolporter Expo czy Mercedes-Benz Sosnowiec. W mieście funkcjonuje również Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przyciągnęła wielu nowych inwestorów. To wszystko sprawia, że oferty pracy w tym mieście są bardzo zróżnicowane, a tutejszy rynek potrzebuje specjalistów z rozmaitych obszarów[1].

Co jeszcze oferuje Sosnowiec?

Sosnowiec to jedna z miejscowości konurbacji śląskiej, co oznacza, że w ciągu niecałych 10 minut można stąd dojechać np. do centrum Katowic. System komunikacyjny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stwarza pozytywną perspektywę na rozwój zawodowy. Wiele osób decyduje się na zakup lokum w Sosnowcu i codziennie dojeżdża do pracy w pobliskich miejscowościach. W mieście działają również uczelnie: Akademia Humanitas, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego i Wydział Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców przyciągają rozmaite wydarzenia kulturalne: koncerty muzyki jazzowej, przeglądy filmowe i festiwale.

W Sosnowcu nie brakuje również miejsc i obiektów rekreacyjno-sportowych. Czas z przyjaciółmi można spędzić szalejąc na torze wrotkarskim „Kołowrotka” lub torze kartingowym „Autodrom”. Na uwagę zasługuje również Zagłębiowski Park Sportowy, który oferuje mieszkańcom wydarzenia związane z różnymi dyscyplinami sportu. Nowo powstała Hala Sportowa zapewnia możliwość organizacji meczów piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. W mieście znajduje się też wiele zieleńców, w tym piękny, zabytkowy Park Sielecki, usytuowany nad brzegami Czarnej Przemszy. W starej części parku kompleks został wzbogacony o plac zabaw dla dzieci i siłownię plenerową. W nowej części powstała strefa relaksu oraz stanowiska dla małej gastronomii. Sosnowiec może poszczycić się Stadionem Zimowym, który położony jest właśnie na obrzeżach Parku Sieleckiego. Obiekt obejmuje dwie pełnowymiarowe tafle lodowe o nowoczesnym systemie chłodzenia. Lodowisko główne posiada prawie 4 tys. miejsc na widowni. Na obiekcie trenują i rozgrywają mecze drużyny hokeja, m.in. Zagłębia Sosnowiec, występującego obecnie w Polskiej Hokej Lidze.

Nowe mieszkania Sosnowiec – gdzie szukać lokalu?

W mieście dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości, można tu znaleźć liczne atrakcyjne mieszkania na sprzedaż. Sosnowiec oferuje inwestycje dostosowane do różnych preferencji i budżetów. Szukając nowego lokum w Sosnowcu warto bliżej przyjrzeć się dzielnicy Sielec. Osoby mieszkające w tej części miasta doceniają przede wszystkim spokój, zieleń i przyjazne otoczenie zabudowy jednorodzinnej. W zaledwie 5 minut można dostać się stąd do centrum, a w kwadrans dojechać do serca Górnego Śląska. Murapol Apartamenty na Wzgórzu to inwestycja mieszkaniowa uznanego dewelopera, Grupy Murapol, powstająca właśnie w tej dzielnicy. Projekt zlokalizowany jest w odległości zaledwie 1,5 km od Parku Sieleckiego – na ul. Klimontowskiej. To najwyższy punkt miasta, z którego rozciąga się rozległy widok na całą okolicę – przy dobrej widoczności można stąd dostrzec nawet malownicze pasmo Beskidu Śląskiego.

- Murapol Apartamenty na Wzgórzu to optymalny wybór dla osób chcących korzystać z atrakcji kulturalnych i rozrywkowych miasta, a równocześnie stawiających na nowoczesną, pełną innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań inwestycję. W ramach tego przedsięwzięcia zaprojektowaliśmy ponad 660 lokali w pięciu 4- i 5-piętrowych obiektach. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą także liczne miejsca parkingowe w halach garażowych i na terenie inwestycji. Nasza oferta obejmuje zarówno kawalerki, jak i 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania. Murapol Apartamenty na Wzgórzu wyposażyliśmy w pakiet eco zawierający m.in. stację ładowania samochodów elektrycznych, stojaki rowerowe, pakiety antysmogowe czy możliwość korzystania z technologii smart home w mieszkaniach – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Deweloper oddał tu już do użytkowania 238 mieszkań w dwóch obiektach – ostatnie, gotowe do odbioru lokale są jeszcze dostępne w ofercie. Zaś w powstającym, trzecim budynku Grupa Murapol oferuje szeroką ofertę lokali o zróżnicowanych układach i metrażach.

