Materace Sosnowiec - na co zwrócić uwagę przy zakupie modelu o rozmiarze 180x200?

Materac to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia sypialni. To właśnie on wpływa na komfort i jakość naszego snu. Dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego wybór. Jednym z dostępnych rozmiarów do łóżek dwuosobowych jest materac w rozmiarze 180x200. Czym kierować się przy wyborze tej wielkości materaca?

Jakie wypełnienie materaca 180x200 wybrać?

Materac do łóżka 180x200 to raczej opcja dla par. Dlatego przy wyborze konkretnego modelu powinniśmy zwrócić uwagę na potrzeby i preferencje dwóch osób. Warto pamiętać, że śpiąc z partnerem, istnieje ryzyko, że będziemy odczuwać jego ruchy i zmiany pozycji podczas snu. Dla niektórych może być to bardzo uciążliwe i zaburzać prawidłowy sen. Dlatego kupując materac dwuosobowy, najlepiej wybierać wśród modeli, które zapewniają wysoką elastyczność punktową. Dzięki temu materac ugina się jedynie w miejscu nacisku, a reszta powierzchni się nie rusza.

Przykładem produktu, który doskonale sprawdzi się dla par, jest materac Hilding Cha-Cha od producenta Hilding Anders. Zbudowany jest na bazie niezależnie działających sprężyn kieszeniowych, z 7 strefami twardości. Dzięki takiemu systemowi obie osoby mogą spokojnie spać, bez odczuwania ruchów partnera. Dodatkowo materac wyposażony jest w innowacyjną piankę Velvet Touch, która zapewnia wysoką sprężystość, a tym samym odpowiednią twardość produktu.

Materac 180x200 - twardy czy miękki?

Wybierając materac, musimy zwrócić uwagę również na jego poziom twardości. Powierzchnia do spania powinna być dopasowana do wagi użytkownika. Drobne osoby o wadzę niższej niż 60 kg powinny wybierać raczej miękkie materace. Dla użytkowników, których waga mieści się w przedziale od 60 do 80 kg, przeznaczone są materace średnio twarde, a dla osób ważących więcej niż 80 kg - twarde.

Dopasowanie poziomu twardości materaca do naszej wagi pozwoli zachować optymalne ułożenie kręgosłupa i zapewni nam zdrowy sen. Jest to szczególnie ważne, gdy cierpimy na bóle pleców lub bioder. Osoba o masie ciała wyższej niż 80 kg nie powinna spać na miękkim materacu, ponieważ sylwetka będzie się nadmiernie zapadać, przez co nie zostaną zachowane naturalne krzywizny kręgosłupa.

Materac 180x200 - gdzie go kupić w Sosnowcu?

Materac to inwestycja na lata, dlatego powinniśmy wybierać wśród wysokiej jakości produktów, które będą spełniały nasze oczekiwania, a do tego posłużą nam przez długi czas, nie zmieniając swoich właściwości. Jeśli poszukujemy dobrego materaca 180x200 na terenie Sosnowca, warto sprawdzić listę sklepów stacjonarnych z produktami od Hilding Anders, znajdujących się w naszej okolicy. Na miejscu możemy liczyć na fachową pomoc specjalistów, którzy doradzą nam w kwestii doboru odpowiedniego modelu. Materace od Hilding możemy zakupić również bez wychodzenia z domu, w wybranych sklepach internetowych.

Wybór materaca dla par jest nieco trudniejszy niż wybór materaca dla singla. W tym pierwszym przypadku musimy liczyć się z potrzebami drugiej osoby i niestety nie możemy zaakcentować mocno swoich preferencji. Często dwie osoby muszą zgodzić na kompromis i wybrać coś pośrodku. Z myślą o wszystkich użytkownikach, marka Hilding stworzyła również materace uniwersalne, które sprawdzą się dla osób cięższych, lżejszych, wysokich i niskich. Takim produktem jest np. materac Hilding Electro.