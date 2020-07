Maszty flagowe - na flagę kraju, sztandar, ale też na flagę reklamową

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Masztami flagowymi nazywa się specjalne konstrukcje, które przeznaczone są do wieszania na nich flag. Mogą być one używane w celu powieszenia flagi kraju, sztandaru, ale również powszechnie używane są w branży reklamowej.

Masz przeznaczony na flagę ma postać wysokiej tyczki, która umieszczana jest najczęściej w glebie albo betonie, lecz stosowane są także maszty przeznaczone do użytku wewnętrznego. Odpowiednio zabezpieczona jest w stanie zapewnić właściwą stabilność całej konstrukcji i dzięki temu atrakcyjnie prezentować znajdujące się na niej flagi.

Różne rodzaje masztów flagowych

Maszty najczęściej produkuje się z lekkiego i wytrzymałego aluminium, ale spotykane są także model z innych materiałów, na przykład ze stali czy z tworzyw sztucznych cechujących się odpowiednią odpornością na czynniki zewnętrzne. Gdy potrzebne są maszty flagowe, firmy zajmujące się ich dostarczaniem mogą zapewnić swoim klientom dostęp do pełnej gamy modeli do wyboru. Jakie rodzaje masztów można zatem wyróżnić? Najczęściej maszty flagowe dzieli się pod kątem ich konstrukcji, dlatego też można podzielić je na:

maszty standardowe – wyposażone są w linkę, na której wiesza się flagę i wciąga ja na szczyt masztu

maszty na korbkę – także posiadają linkę, lecz flagę wciąga się wtedy przez kręcenie korbką

maszty na zamek – linka umieszczana jest w maszcie, co dodatkowo chroni przed kradzieżą

maszty typu banner – posiadają dodatkowe, poziome ramię masztu, dzięki czemu dobrze prezentują bannery nawet wtedy, gdy nie wieje wiatr

Wszystkie z powyższych masztów są dostępne w różnych wysokościach, dlatego też można dopasować je indywidualnie do konkretnego przeznaczenia, na przykład na flagę państwową albo na baner reklamowy. Warto także wspomnieć o masztach, które nie są przeznaczone do trwałego związania z gruntem. Są one stosowane między innymi we wnętrzach oraz podczas eventów, na przykład targów, akcji promocyjnych, wydarzeń sportowych. Takie maszty wyposaża się w stabilne podstawy.

Gdzie można kupić maszt flagowy?

Wysokiej jakości maszty flagowe dostarcza obecnie wiele firm specjalizujących się w branży. Mogą one zapewnić klientom także indywidualną obsługę w ramach doboru oraz personalizacji masztu – pod kątem jego wysokości, sposobu obsługi, kolorystyki. Dokładne oferty firm świadczących usługi w ramach produkcji i sprzedaży masztów flagowych, w tym masztów reklamowych na bannery, można znaleźć już teraz za pośrednictwem internetu. Zamówienia na takie produkty można również składać online – złożony banner zostanie wysłany pod wskazany adres.