Manhattan Residence - nowoczesne mieszkania w samym centrum Czechowic - Dziedzic

Własne mieszkanie to marzenie większości młodych Polaków, którzy chcą rozpocząć życie na swoim i na własnych warunkach. Nie ma co się dziwić, własna przestrzeń sprzyja zakładaniu rodziny, podtrzymywaniu przyjaźni i kontaktów towarzyskich. Własne mieszkanie to coraz częściej również miejsce pracy, dlatego tak, ważne jest, aby było przytulne, komfortowe i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Właśnie takie mieszkania wchodzą w skład nowoczesnego kompleksu Manhattan Residence, które powstaje w Czechowicach-Dziedzicach.

Zamieszkaj w Czechowicach-Dziedzicach!

Uciekając od tłoku i hałasu wielkich miast, coraz więcej młodych osób docenia urok i kameralność mniejszych miejscowości takich jak Czechowice-Dziedzice, które położone jest na Śląsku, tuż obok Bielska-Białej, Tychów czy Pszczyny. Doskonała lokalizacja z dużymi możliwościami zatrudnienia i rozwoju to główne z atutów Czechowic-Dziedzic, choć nie jedyne. Bliska obecność gór, miejsc do relaksu, a także rekreacji na świeżym powietrzu zachwyci każdego, kto wcześniej nie miał możliwości mieszkać na Podbeskidziu.

Manhattan Residence - poznaj nową inwestycję w Czechowicach-Dziedzicach

Manhattan Residence to kompleks dwóch połączonych wspólną klatką schodową budynków A i B, gdzie oddanych do użytku zostanie łącznie 17 mieszkań jednopokojowych, 32 dwupokojowych i 11 trzypokojowych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z wind, a także miejsc parkingowych. Każde z mieszkań posiada balkon lub taras, co pozwala stworzyć przytulny kącik do odpoczynku. Cała inwestycja to odpowiedź na zapotrzebowania i oczekiwania nowoczesnych rodzin i singli, którzy po wcześniejszej rezerwacji będą mogli zmieniać układ mieszkań i dostosowywać ich funkcjonalność do własnych potrzeb.

Jak dowiedzieć się więcej o inwestycji Manhattan Residence?

Jeśli szukasz nowoczesnego mieszkania i uważasz, że Czechowice-Dziedzice to miejscowość skrojona do twoich potrzeb, skontaktuj się z Eko Bud Dom - https://ekobuddom.pl/, gdzie znajdziesz więcej informacji o inwestycji.