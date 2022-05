Luksusowe auto czy lepiej je wypożyczyć, niż kupić?

Każdy chciałby przynajmniej od czasu do czasu przejechać się luksusowym autem. Wielu chciałoby też sobie takie kupić, ale jest wiele powodów, dla których zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wypożyczenie auta z najwyższej półki.

Luksusowe samochody nie zawsze są uniwersalne

To nie prawda, że luksusowe auta są najlepsze w każdej sytuacji. Mają mnóstwo zalet, ale zdecydowanie nie są uniwersalne. Raczej nie chcesz własnym luksusowym samochodem wozić na przykład ubłoconego roweru do bikeparku. Co innego podjechać limuzyną na spotkanie z kluczowym kontrahentem. Na wycieczki rodzinne też nie zawsze taki samochód się nadaje, bo skóra i dziecięce zabawy raczej nie idą w parze. Dlatego warto zachować swobodę – jeździć takim samochodem, który w danej chwili jest najbardziej praktyczny. Jeśli będzie Ci potrzebna – wypożyczalnia samochodów Katowice bez kaucji ma w tej sprawie sporo do zaoferowania: jeden telefon i będzie czekało na Ciebie gotowe auto, którym zrobisz wrażenie wszędzie tam, gdzie tylko chcesz.

Wypożyczenie luksusowego samochodu się opłaca

Abstrahując od ceny zakupu naprawdę luksusowego auta, to jego utrzymanie też jest koszmarem niejednego – wydawałoby się, że szczęśliwego – kierowcy. Ubezpieczenie za kilka tysięcy, bo przecież potrzebny jest pełen pakiet. Zabezpieczenie garażu, samo tankowanie nawet nie należy do przyjemności. A wizyty u mechanika?! Luksusowe samochody, choćby przez sam fakt wysokiego poziomu skomplikowania, ale też dlatego, że część ze stosowanych w nich rozwiązań cały czas jest w fazie „beta”, psują się częściej niż auta z segmentu popularnego. Wzięcie na siebie kosztu napraw to żadna przyjemność. Dlatego wypożyczalnia jest rozwiązaniem zdecydowanie lepszym. Jeśli patrzysz w cennik wypożyczalni, zobaczysz ile razy więcej kosztowałoby utrzymanie takiego auta, które zresztą na co dzień prawdopodobnie nie byłoby potrzebne. Wypożyczanie się opłaca!

Wypożyczenie jest warte swojej ceny

Samochód nie może być w pełni luksusowy, jeśli jest starszy. Może wtedy nadal należeć do klasy premium, może być bardzo wygodny, ale już nikt nie powie o nim, że jest luksusowy i mało kto zwróci uwagę na ulicy. Czyli, innymi słowy, żeby jeździć luksusowym autem, musiałbyś zmieniać je: Jak często? Co dwa lata? Co pięć? Na pewno nie rzadziej. I tu wracamy do sprawy kosztów, bo luksusowe auta najszybciej tracą na wartości. A wypożyczalnia? Prawdopodobnie do wyboru będziesz mieć zawsze kilka modeli, więc możesz pozwolić sobie na to, żeby za każdym razem podjechać czymś innym. Tym samym odpadają problemy finansowe, a także pojawia się możliwość zwyczajnego cieszenia się każdą jazdą.

Nie musisz o nic się martwić

W przypadku własnego auta musisz martwić się o miejsce do parkowania, pamiętać o wymianie płynów, myciu i tak dalej. Co prawda auta z wypożyczalni też nie wypada oddać ubłoconego, ale jeśli chcesz, to można się umówić nawet na taki wariant. Samochód zawsze będzie miał odpowiednie opony, dobry olej, zaparkować go musisz tylko tam, dokąd dojeżdżasz, na co dzień ten problem nie istnieje. Życie z wypożyczonym autem staje się prostsze, ponieważ wypożyczalnia zdejmuje Ci z barków wszystkie obowiązki, które stanowią obciążenie zwykłego kierowcy. Tu już nawet nie chodzi o pieniądze, ale zyskasz też cenny czas i wart jeszcze więcej święty spokój.