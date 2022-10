Kurtki zimowe, które zapewnią Ci ciepło

Kurtka to niezwykle ważny element zimowej garderoby. Wpływa ona znacząco na komfort termiczny, który jest niezbędny, aby zapewnić sobie dobre samopoczucie. Zanim pojawią się pierwsze niskie temperatury, warto nabyć dobrej jakości kurtkę zimową, która będzie praktyczna i atrakcyjna pod kątem wizualnym. Jaką kurtkę zimową wybrać, aby zapewnić sobie ciepło, nawet podczas wyjątkowo mroźnego dnia?

Jakie są najważniejsze cechy dobrej kurtki zimowej?

Przede wszystkim należy wybrać krój dopasowany do sylwetki. W sklepach odzieżowych można znaleźć szeroki wybór różnorodnych modeli. W ostatnich sezonach najchętniej wybierane są proste, pikowane fasony, zapinane na zamek, o długości nieprzekraczającej linii bioder. Wersje damskie z reguły posiadają wcięcie w talii. Popularne są też parki - ich ciepłe wypełnienie i kaptury z "futerkiem" sprawiają, że pasują praktycznie do każdej stylizacji, a jednocześnie są wyjątkowo ciepłe.

Warto pamiętać o tym, że kurtka musi być przede wszystkim praktyczna. Nie warto decydować się na zakup ładnego egzemplarza, który nie posiada odpowiedniego ocieplenia. Materiały, które najczęściej są wykorzystywane do stworzenia wierzchniej warstwy okrycia to poliester, poliamid, lycra i spandex. Są to materiały odporne na opady i ciepłe. Niektóre parki lub płaszcze są wykonywane z użyciem wełny i wiskozy. Są to ładne i przewiewne materiały, gwarantujące skórze nieustanny dopływ powietrza. Warto jednak pamiętać o tym, że nie chronią przed deszczem i śniegiem.

Wysoka jakość kluczem do sukcesu

Chcąc zaopatrzyć się w kurtkę, która będzie spełniała swoje funkcje przez wiele sezonów, warto wybrać egzemplarz z oferty renomowanej firmy, z ugruntowaną pozycją na rynku odzieżowym. Kurtki Helly Hansen to propozycja dla wyjątkowo wymagających klientów. Do ich produkcji wykorzystywane są wysokiej jakości materiały, a stosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że odzież tej marki jest użyteczna i praktyczna. Zamki poruszają się płynnie, ociepliny gwarantują komfort termiczny, a przemyślany system produkcji nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem - z ekonomicznego punktu widzenia - będzie kupienie nieco droższej kurtki zimowej, która mimo wysokiej ceny, posłuży swojemu użytkownikowi przez kilka lat. Coroczne kupowanie okryć wierzchnich może stanowić spore obciążenie dla domowego budżetu - w szczególności, kiedy kurtki są potrzebne kilku domownikom.

Kurtka puchowa - czy warto w nią zainwestować?

Często pojawiającym się dylematem jest to, czy warto kupować kurtki puchowe. Są one bardzo ciepłe i wyjątkowo lekkie. Dużą zaletą jest też to, że po złożeniu zajmują niewiele miejsca. Dzięki temu doskonale sprawdzają się w podróży. Mimo tego, zima wiąże się z wilgocią i opadami. Naturalne pierze nie znosi zbyt dobrze tego rodzaju warunków atmosferycznych. W momencie, w którym puch się przemoczy, kurtka nie będzie tak ciepła, jak początkowo. Po wypraniu takiego odzienia wierzchniego, ciężko je całkowicie wysuszyć.

Warto dobrze przemyśleć zakup kurtki puchowej. Decydując się na jej nabycie, warto wybrać egzemplarz wysokiej jakości z oferty renomowanej marki. W przypadku deszczowej pogody - zarówno w mieście, jak i na wycieczce w plenerze - warto mieć ze sobą deszczówkę, która skutecznie ochroni przed wilgocią i dyskomfortem.