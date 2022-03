Kursy i szkolenia – kiedy wybierać kursy, a kiedy szkolenia?

Rynek szkoleniowy przechodzi w ostatnich latach bardzo szybkie zmiany. Osoby chcące zdobywać wiedzę i podnosić kompetencje mają cały szereg możliwości, a do najpopularniejszych należą kursy i szkolenia. Kiedy jednak warto wybrać kurs, a w jakim przypadku szkolenie będzie lepszym wyborem?

Kursy i szkolenia – różnice i podobieństwa

Zarówno kursy i szkolenia mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i rozwój ich umiejętności, czy to osobistych czy zawodowych. Cel kursów oraz szkoleń jest więc podobny, a jednak kursy i szkolenia mogą znacząco się różnić. Do kogo kierowane są kursy, a do kogo szkolenia?

Granica między kursami a szkoleniami ulega stopniowemu zatarciu i wiele osób ma problem z odróżnieniem ich od siebie. Warto więc wyjaśnić te pojęcia i omówić różnice między szkoleniami oraz kursami.

Kursy zwyczajowo to dłuższe programy edukacyjne, które składają się z wielu części czy też lekcji. Ich czas trwania to z reguły od kilku dni do nawet kilku miesięcy, w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia na przykład pracy zawodowej w danym temacie. Znaczna część kursów skierowana jest do osób początkujących, które wraz z przebiegiem kursu dobywają coraz szersze kompetencje w danym temacie.

Szkolenie natomiast koncentruje się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy w krótkim okresie. Większość szkoleń ma ściśle wyznaczony, można powiedzieć specjalistyczny, temat, a ich czas trwania zaczyna się od kilku godzin aż do kilku dni. Celem szkolenia jest głębokie zanurzenie w omawianą tematykę i zdobycie wysoko specjalistycznych umiejętności. Dlatego znaczna większość szkoleń kierowana jest do osób, które zajmują się daną tematyką, ale chcą rozwinąć umiejętności, w tym umiejętności praktyczne bądź potrzebują zapoznać się ze zmianami w danej dziedzinie.

Gdzie szukać kursów i szkoleń? Na przykład w portalu Eventis.pl zajmującym się dostarczaniem informacji o zbliżających się kursach, szkoleniach, ale też konferencjach, warsztatach czy webinarach. Portal pozwala zapoznać się z program szkoleń, terminami, cenami i zarejestrować swój udział online.

Kursy

Rynek kursów przechodzi aktualnie bardzo duże przemiany. Jeszcze do niedawna większość kursów realizowanych było stacjonarnie, czyli w sali wykładowej czy szkoleniowej. Wymagało to od uczestników przemieszczania się, zaplanowania z góry dat uczestnictwa w zajęciach itp. Znacznie ograniczało to dostęp do kursów, których najszerszą ofertę znaleźć można było głównie w dużych miastach. Dostępne były, i wciąż są dostępne, kursy weekendowe oraz wieczorowe.

Od kilku lat kursy przenoszone są jednak masowo do sieci Internet. Znajdziemy je zarówno w wersji z zajęciami na żywo, realizowanymi przez rozmaite programy do wideokonferencji, jak i w wersji e-learningowej. W tym drugim przypadku uczestnik może samodzielnie zdecydować z jakiego miejsca łączy się z platformą e-learningową i w jakim tempie realizuje poszczególne etapy kursu.

Udział w kursie online to nie tylko wygoda, ale też dużo większy dostęp do wiedzy w całym kraju, bez względu na miejsce zamieszkania, jak też atrakcyjna cena. Kurs online nie wymaga wynajmowania sali szkoleniowej, podróżowania na miejsce realizacji zajęć, więc jego przystępność cenowa jest lepsza niż tradycyjnych kursów stacjonarnych.

Listę kursów, tych tradycyjnych oraz online, znajdziemy na https://eventis.pl/kursy. Strona zawiera listę kursów organizowanych przez kilkuset organizatorów, w tym również kursów zawodowych, kursów certyfikowanych i akredytowanych przez uznane instytucje edukacyjne.

Szkolenia

Również rynek szkoleń przechodzi istotne zmiany. Do listy tradycyjnych szkoleń dołączyły szkolenia internetowe, w trybie na żywo, jak i wszelkiego rodzaju szkolenia multimedialne dostępne na rozmaitych platformach edukacyjnych oraz przez aplikacje. Wciąż popularnością cieszą się też szkolenia wyjazdowe, które łączą przyjemne z pożytecznym umożliwiając pełną koncentrację na materiale szkoleniowym, a jednocześnie odpoczynek sprzyjający efektywnemu uczeniu się.

Kalendarz szkoleń otwartych oraz zamkniętych, wyjazdowych, stacjonarnych oraz online dostępny jest na https://eventis.pl/szkolenia, gdzie mamy możliwość sortowania i filtrowania szkoleń po miejscu i dacie realizacji, cenach, dostępności rozmaitych zniżek i form dofinansowania, czy to z Unii Europejskiej czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Baza zawiera ponad siedem tysięcy szkoleń, z czego szkolenia online stanowią blisko połowę oferty. Każdy więc znajdzie odpowiednie szkolenie dla siebie!