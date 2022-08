Krótki poradnik prawny o upadłości konsumenckiej. Sprawdź czym jest plan spłaty

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie należy do najłatwiejszych, jednak w większości przypadków jest jedynym sposobem na wyjście ze stale narastających długów. Oddłużenie przy jednoczesnej utracie pełnej swobody nad własnym majątkiem to tylko część konsekwencji jakie niesie za sobą cały proces. Musisz jednak mieć świadomość, że wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej Twój dług nie znika! Sąd ustala tzw. plan spłaty, zgodnie z którym musisz pokryć wszystkie zaległe należności swoim wierzycielom. W niniejszym artykule omówimy nieco szerzej co jest brane pod uwagę przy określaniu warunków spłaty. Zapraszamy do czytania!

Plan spłaty – Twój harmonogram jak zaspokoić wszystkich wierzycieli

Dokument jakim jest plan spłaty ma za zadanie wskazać jak dokładnie powinna przebiegać spłata wierzycieli oraz w jakich dokładnie terminach. Co prawda, ustalany jest na podstawie konsultacji z osobą ogłaszającą upadłość, jednak sąd bierze pod uwagę również inne czynniki. Ustalenie planu spłaty jest końcowym etapem całego postępowania. W większości przypadków rozpisywany jest na okres 36 miesięcy ale zdarzają się sytuacje kiedy czas ten jest skracany do 12 lub 24 miesięcy. Celem sporządzanego planu jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli bez dodatkowego obciążania osoby zadłużonej. Musisz mieć świadomość, że wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej Twój cały majątek zajmowany przez syndyka wchodzi w skład masy upadłościowej i to właśnie ona rozdzielana jest pomiędzy wierzycieli. Ważną informacja jest również fakt, że osoba, która do niewypłacalności finansowej doprowadziła w wyniku umyślnego działania posiada plan spłaty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż na 84 miesiące.

Upadłość konsumencka u boku adwokata to prosty sposób na dogodne warunki

Czy plan spłaty jest warunkiem koniecznym, aby postępowanie sądowe dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej dobiegło końca? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zdarzają się sytuacje kiedy plan spłaty zostaje uchylony. Wraz z nim umorzeniu ulega całe postępowanie sądowe. Dzieje się tak w trzech przypadkach kiedy:

dłużnik nie reguluje wszystkich spłat zgodnie z terminem,

osoba zadłużona bez uzyskania zgody wydała swój majątek,

dłużnik zataił uzyskiwane dochody w swoim zeznaniu finansowym.

Aby mieć pewność, że plan spłaty zostanie ustalony z jak największą korzyścią warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Pod adresem https://www.oglosupadlosckonsumencka.pl/ zasięgniesz wszystkie niezbędne informacje o tym jak właściwie ogłosić upadłość konsumencką. Niezbędna okazuje się tutaj specjalistyczna wiedza z zakresu prawa upadłościowego. Doświadczeni adwokaci z Kancelarii Ptak & Wspólnicy nie tylko przeprowadzą Cię prze całe postępowanie ale także dopilnują, aby w składanych zeznaniach nie pojawiły się jakiekolwiek nieścisłości. Skorzystaj z konsultacji już dziś i rozpocznij nowe etap w życiu bez długów!