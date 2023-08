Koreański producent rozbił bank! SsangYong Torres z przełomową 10-letnią gwarancją!

SsangYong Torres, to pierwszy w historii polskiego rynku samochód, który może pochwalić się aż 10-letnią gwarancją! Tak pewny swojego produktu do tej pory nie był jeszcze żaden producent aut.

Historia marki SsangYong

SsangYong to najstarszy koreański producent samochodów terenowych i SUV-ów. Auta zaprojektowano z myślą o pokonywaniu trudnych warunków drogowych Półwyspu Koreańskiego, gdzie ponad 77% terenu zajmują góry. Marka SsangYong posiada blisko 70 lat doświadczenia w konstrukcji samochodów. Wszystko zaczęło się od produkcji pojazdów użytkowych dla amerykańskiej armii, która stacjonowała na półwyspie po wojnie koreańskiej. W ten sposób SsangYong zdobył doświadczenie w budowaniu pojazdów terenowych z napędem 4×4. Dzięki temu dzisiejsze modele spod znaku dwóch smoków mogą pochwalić się doskonałymi właściwościami jazdy w terenie. W gąszczu wielu modeli do wyboru na szczególną uwagę zasługują auta koreańskiej marki SsangYong, która stanowi ciekawą alternatywę dla europejskich producentów.

Torres, czas na przygodę!

SsangYong Torres charakteryzuje się muskularną sylwetką rasowego auta terenowego oraz połączeniem kontrastów kolorów i struktur materiałów użytych do jego produkcji. Odważna stylistyka, liczne systemy wspomagające kierowcę w jeździe wraz z systemami bezpieczeństwa, możliwość instalacji LPG oraz napęd 4x4 sprawiają, że auto jest idealną propozycją dla osób poszukujących w samochodzie czegoś znacznie więcej niż tylko środka do przemieszczania się z punktu do punktu. Zakrzywione pod różnymi kątami światła LED sprawiają, że nie tylko widoczność jest w tym aucie bardzo dobra. Dzięki ich linii na pewno wyróżnimy się z tłumu i zostaniemy zauważeni.

Torres jest konkurentem dla popularnych na naszym rynku aut takich jak Toyota RAV-4, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 czy Hyundai Tucson. Ma 4,7 metra długości i przestronne wnętrze oraz imponujący bagażnik o pojemności od 700 do aż 1600 litrów są jego zdecydowanymi przewagami nad pozostałymi graczami. Torres to samochód o wielu zastosowaniach – świetnie poradzi sobie również holując przyczepy o wszelkiej maści załadunku do masy 1.500 kilogramów.

Dni otwarte SsangYong w Katowicach

W dniach 8-9 września odbywają się dni otwarte w salonie SsangYong ABC-Cars w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 7. ABC-Cars, które reprezentuje markę na Górnym Śląsku od blisko 10. lat wspiera zarówno klientów indywidualnych, jak i właścicieli flot firmowych we wszystkim co jest związane z samochodami. Autoryzowany salon i serwis SsangYong w Katowicach przy ul. Bogucickiej 7 to miejsce, w którym każdy zainteresowany samochodami koreańskiego producenta może z bliska zapoznać się z gamą oferowanych modeli.

Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego crossovera, rodzinnego SUV-a, czy solidnego pick-upa, kompetentni doradcy zaprezentują wszystkie walory auta podczas jazdy testowej i pomogą w podjęciu decyzji. Po dokonaniu właściwego wyboru doradcy finansowi służą pomocą w dopasowaniu najkorzystniejszego sposobu finansowania zakupu.

Odwiedź salon dealera ABC-Cars przy ul. Bogucickiej 7 w Katowicach i poznaj z bliska koreański styl SsangYong. Informacje o wszystkich modelach marki, aktualne cenniki oraz formularz umówienia się na jazdę testową znajdziesz na oficjalnej stronie dealera https://abc-cars.ssangyong-auto.pl/umow-jazde-probna