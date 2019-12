Kawa - co warto wiedzieć o tym napoju?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wielu z nas nie może sobie wyobrazić dnia bez kawy. Napój ten cieszy się ogromną popularnością , gdyż przez wielu uznawany jest za naturalny energetyk. Dziś przyjrzymy się historii kawy oraz jej rzeczywistym właściwościom. Zapraszamy do lektury.

Skąd pochodzi kawa?

Ojczyzną tego napoju jest Etiopia. Już w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem ziarna kawowca spożywano z masłem i solą. Czerpano wówczas z naturalnie występujących roślin. Przepis na parzenie napoju z kawy opracowano w Jemenie w okolicach XIV wieku. Pod koniec XVI wieku w Stambule otwarto pierwszą kawiarnię. Do Europy kawa dotarła z początkiem XVII wieku. W 1647 roku w Wenecji otwarto słynną „Cafe Florian”. Kolejne punkty pojawiały się systematycznie w Londynie, Marsylii, Bremie, Hamburgu, czy Wiedniu. W kawiarniach spotykały się osoby z różnych sfer. Miejsce to upodobali sobie szczególnie artyści. Dziś kawa znajduje się praktycznie w każdym domu. Mnogość gatunków sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

Kawa – jakie są jej rodzaje?