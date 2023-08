Jakie są wady i zalety samozatrudnienia?

Osoby niezależne, chcące pracować samodzielnie i na „własną rękę” często decydują się na samozatrudnienie. To rozwiązanie jest dość często spotykane szczególnie wśród młodych osób. Sprawdź, czym dokładnie jest samozatrudnienie i jakie ma wady i zalety!

Co to jest samozatrudnienie?

Oferty prace umieszczone w sieci nie zadowalają Cię, przez co nie widzisz perspektyw zatrudnienia w żadnej firmie? W takim wypadku Twoim kołem ratunkowym może być samozatrudnienie. Jest to nic innego jak prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własne ryzyko. Dzięki temu możliwe jest wyrwanie się z tradycyjnego schematu pracy w firmie, razem ze współpracownikami i szefem. Podczas prowadzenia własnej działalności to Ty sam jesteś swoim przełożonym. Pracujesz na własny rachunek, samodzielnie troszcząc się o wszystkie sprawy związane z prowadzeniem tego typu biznesu. Samozatrudnienie jest również często porównywalne do freelancingu. To drugie pojęcie nie ma jednak dużo wspólnego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Freelancer jest zatrudniony na umowę o zlecenie lub o dzieło, wykonując zlecane przez inne osoby prace. Ale to nie wszystko, mając założoną własną działalność gospodarczą, możesz przeglądać oferty na portalu Pracuj.pl, uwzględniając zatrudnienie na zasadzie B2B.

Jakie są wady samozatrudnienia?

Do jednej z największych i podstawowych wad związanych z samozatrudnieniem jest brak stałych zarobków. Jeżeli dopiero startujesz w branży, może się okazać, że będziesz musiał wydać swoje własne oszczędności i zainwestować je w firmę. Przez brak stałych zleceń i klientów taka forma może być ryzykowna pod względem zarobków. Jednocześnie sam odpowiadasz za wykonanie wszystkich zadań oraz musisz zadbać o dokumentację. W takim wypadku kluczowe będą umiejętności samoorganizacyjne i motywacja. Pracując nad własną działalnością gospodarczą, nie przysługuje Ci również prawo do urlopu czy zwolnienia lekarskiego. Jednak z racji tego, że jesteś swoim własnym szefem, możesz zaplanować czas tak, aby mieć wolne.

Jakie są zalety samozatrudnienia?

Pierwszą z zalet samozatrudnienia jest elastyczność — możesz pracować gdzie i kiedy Ci pasuje. W każdym momencie możesz zrobić sobie wolne, co nie zwalnia Cię z obowiązku regularnego sprawdzania poczty i wiadomości. Jednocześnie nie podlegasz pracodawcy, samodzielnie pracując na własny rachunek. Możesz sam wprowadzać własne pomysły bez ryzyka, że inna osoba je odrzuci. Dodatkowo samodzielnie ustalasz warunki i zasady pracy.