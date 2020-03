Jaki faktoring będzie najlepszy dla Twojej firmy?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Utrzymanie płynności finansowej to podstawa istnienia każdej firmy. Przedsiębiorstwo może być rentowne, sprzedaż może iść pełną parą, ale jeśli dojdzie do zatoru płatniczego, widmo bankructwa zajrzy w oczy nawet najlepszemu przedsiębiorcy. A jak można zachować płynność finansową, gdy kontrahenci domagają się odroczonych terminów płatności? Jednym ze sposobów jest faktoring. Sprawdź, jak możesz wykorzystać tę usługę w swojej firmie.



Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na finansowaniu faktur. Przedsiębiorca, który sprzedał towar lub wykonał usługę, przekazuje wystawioną przez siebie fakturę o długim terminie płatności firmie faktoringowej (faktorowi). Następnie faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości od 80 do 100% wartości faktury brutto. Pozostała część trafi na jego konto, gdy tylko kontrahent rozliczy fakturę.



Poprzez faktoring przedsiębiorca od razu otrzymuje zapłatę za fakturę, pomimo tego, że kontrahent opłaci ją w późniejszym terminie. W ten sposób przedsiębiorstwo ma do dyspozycji środki na bieżące funkcjonowanie czy inwestycje. Innymi słowy, płynność finansowa jest zachowana, a przedsiębiorca może zakupić towar, wypłacać pensje oraz rozliczać się z podatków i innych opłat.



Czy faktoring sprawdzi się w każdej firmie?

Faktoring powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy wystawiają faktury o odroczonych terminach płatności. Dzięki współpracy z firmą faktoringową nie muszą czekać na zapłatę po 30, 60, a nawet 120 dni od wystawienia faktury. Jeśli długie terminy płatności to codzienność w Twojej branży, to faktoring z pewnością jest rozwiązaniem dla Ciebie.



Jaki faktoring sprawdzi się w Twojej firmie?

Część firm faktoringowych specjalizuje się w określonym rodzaju faktoringu (np. mikrofaktoring dla najmniejszych firm), a inne świadczą szeroki zakres usług w tym zakresie. Najważniejsze, aby dobrać faktoring do potrzeb i możliwości finansowych własnej firmy. Jaki rodzaj faktoringu możesz wybrać?



Przede wszystkim wyróżniamy 2 rodzaje faktoringu ze względu na ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W ramach faktoringu pełnego to ryzyko przechodzi na faktora, a w przypadku faktoringu niepełnego pozostaje one przy przedsiębiorcy. Przez to koszt faktoringu niepełnego jest odpowiednio niższy. Które z tych rozwiązań sprawdzi się w Twojej firmie?



Jeśli masz stałych i sprawdzonych partnerów biznesowych, najpewniej wystarczy Ci pakiet usług związanych z faktoringiem niepełnym. Jednak, jeśli często współpracujesz z nowymi kontrahentami, warto rozważyć skorzystanie z usługi faktoringu pełnego.

Firmy współpracujące z klientami zagranicznymi powinny poszukać oferty faktoringu eksportowego, a osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na finansowanie faktur w ramach mikrofaktoringu .



Poza tym faktoring to także usługa finansowania zakupów. W takim przypadku mówimy o faktoringu odwrotny. Ta usługa powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą szybciej rozliczać się z dostawcami, bez konieczności naruszania płynności finansowej.