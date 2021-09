Duża różnorodność okularów przeciwsłonecznych prowadzi do trudności w wyborze konkretnego modelu. „Jak wybrać odpowiednie okulary przeciwsłoneczne?”, „które okulary przeciwsłoneczne mogą zepsuć wzrok?”, „które modele okularów przeciwsłonecznych są modne?” Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukamy w Internecie. Aby nie tracić czasu na szukanie wskazówek, ten artykuł zawiera najbardziej aktualne informacje na temat okularów przeciwsłonecznych: od ważnych czynników ochronnych po podział klasyfikacji typów okularów przeciwsłonecznych.

Rodzaj twarzy, kolor włosów, kolor oczu, indywidualny styl – wszystko to odgrywa ważną rolę w doborze odpowiedniej formy okularów przeciwsłonecznych. Jednak wybór zależy nie tylko od tego, jak ten lub inny model pasuje do konkretnej osoby, ale także od przestrzegania ważnych czynników, które w jak największym stopniu ochronią oczy przed promieniami ultrafioletowymi, nie wpływając negatywnie na wzrok. Czynniki te obejmują:

Ochrona przed promieniowaniem UV;

transmisja światła;

materiał oprawek;

materiał soczewki.

Ochrona przed promieniowaniem UV

Główną funkcją okularów przeciwsłonecznych jest ochrona przed promieniami UV. Promieniowanie ultrafioletowe słońca może uszkadzać skórę powiek, rogówkę, soczewkę i inne części oka, a także przyczyniać się do różnych chorób oczu. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom, należy szukać okularów, które blokują od 99% do 100% promieni UV-A i UV-B.

Transmisja światła

Transmisja światła odnosi się do procentu światła, które przechodzi przez soczewkę, a następnie wpada do oka. Im wyższy procent przepuszczalności światła, tym jaśniejszy odcień soczewki. W zależności od warunków, w jakich będzie używana osłona przeciwsłoneczna, należy dobrać procent przepuszczalności światła. Alternatywną opcją jest wybór soczewek o niższym procencie, ponieważ lepiej blokują światło wpadające do oczu. Istnieją 4 kategorie przepuszczalności światła:

80-100%. Prawie przezroczyste soczewki pełnią rolę akcesoriów, odpowiednich do użytku w ciemności;

46-79%. Jasny odcień soczewek jest odpowiedni do niskiego poziomu światła słonecznego;

18-45%. Uniwersalna i najpopularniejsza kategoria przepuszczalności światła odpowiednia dla aktywnego, jasnego światła;

8-17%. Ciemny odcień soczewek do użytku w jasnym świetle słonecznym, w tym wzmocnione światło, które odbija się od wody lub śniegu;

3-8%. Bardzo ciemny odcień soczewek do stosowania w silnym świetle słonecznym.

Materiał Oprawki

Ramki są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Materiały te mają swoje własne cechy:

Plastik. Okulary przeciwsłoneczne w plastikowych oprawkach mają zazwyczaj przystępne ceny. Istnieje również kilka rodzajów materiałów, z których najpopularniejszym jest poliwęglan. Oprawki z poliwęglanu kojarzą się głównie z modelami sportowymi lub ochronnymi, ponieważ zapewniają optymalną odporność na uderzenia i ochronę oczu.

Metal. Większość producentów znanych marek używa bardzo trwałych i lekkich materiałów metalowych do produkcji swoich ramek. Ramy metalowe mogą być wykonane z metali takich jak nikiel, stal nierdzewna, aluminium lub tytan. Tytan to bardzo wysokiej jakości, trwały materiał odporny na korozję.

Materiał soczewki

Jako materiały soczewkowe stosuje się głównie szkło optyczne, plastik lub poliwęglan. Każdy materiał ma określone właściwości:

Szklane soczewki mają doskonałe właściwości optyczne, ale mają dużą wagę i są podatne na zarysowania, pęknięcia;

Soczewki plastikowe charakteryzują się niewielką wagą, niskim kosztem, dobrymi właściwościami optycznymi;

Soczewki poliwęglanowe są lżejsze i trwalsze niż soczewki plastikowe.

Popularne rodzaje okularów przeciwsłonecznych

Okulary przeciwsłoneczne są dostępne w niezliczonych kształtach, rozmiarach, materiałach i opcjach soczewek. Ale aby być na czasie, wystarczy znać kilka różnych modeli, które są ponadczasowe i są aktualizowane z roku na rok.

Aviator

Aviatory to najpopularniejszy model okularów, który zostały wprowadzone w 1936 roku przez firmę Bausch & Lomb i nosiły nazwę „Ray Ban Aviators”. Model został pierwotnie zaprojektowany dla pilotów, aby zminimalizować odblaski słoneczne podczas lotu. Gdy tylko Aviatory zostały zaprezentowane, natychmiast stały się modelem kultowym i pozostają nim do dziś.

Klasyczny model okularów Ray Ban pozostaje niezmieniony: przyciemniane ciemne soczewki w cienkiej metalowej oprawce, ale istnieje wiele zmodyfikowanych modeli z nową konstrukcją oprawek i kolorem soczewek.

Sportowe

Aerodynamiczne, lekkie i spolaryzowane okulary sportowe wizualnie przypominają kształt oprawek motocyklowych okularów przeciwsłonecznych i stanowią idealne połączenie funkcjonalności i mody. Dostępny w metalowych lub plastikowych oprawkach z różnymi soczewkami. Znaleziony w kolekcjach takich marek jak Oakley czy Miu Miu.

Najpopularniejsze modele okularów przeciwsłonecznych

Innym klasycznym modelem Ray Ban jest Wayfarer. Zastępując popularne aviatory w latach 50., okulary do dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli na rynku. Pierwotnie były modelem męskim ze względu na duży, kanciasty kształt. Później jednak okulary stały się popularne również wśród kobiet. Klasyczne Wayfarery mają czarną ramkę z szeroką górną krawędzią i czarne trapezowe soczewki. Chociaż Wayfarery to „ponadczasowy” klasyk, dziś można je znaleźć w dowolnym rozmiarze, kształcie i kolorze.

Browlinery zostały po raz pierwszy wprowadzone przez Shuron Ltd. w 1947 roku, ale model stał się znacznie bardziej popularny po tym, jak Ray Ban wprowadził ich wersję o nazwie Clubmaster. Browlinery były bardzo popularne w latach 50. i 60., zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Nazwa wzięła się stąd, że gruba górna część oprawki otacza soczewki w taki sam sposób, jak brwi otaczają oczy. Dostępne kombinacje kolorystyczne i rozmiary pozwalają dopasować okulary do każdego typu twarzy czy stylu ubioru. Klasyczny, a jednocześnie bardzo modny model zawsze pozostaje na szczycie rankingów trendów w modzie.



Tishades to okulary przeciwsłoneczne w stylu retro z dużymi okrągłymi szkłami i oprawkami z cienkiego drutu. Początkowo Tishades były noszone przez członków kontrkultury lub ruchu hippisowskiego lat sześćdziesiątych, jednak to muzyk John Lennon doprowadził je do kultowej popularności. Artysta stale pojawiał się w tishades publicznie, dzięki czemu akcesorium zyskało drugie imię – Lennonki. Po triumfalnej popularności tishades zaczęły nosić gwiazdy rocka, gwiazdy filmowe i inne celebrytki. Klasyczny model tishades prezentowany z czarnymi soczewkami, ale dziś są też opcje z kolorowymi, lustrzanymi, przezroczystymi soczewkami.

Typ okularów “Kocie oko” stał się wyjątkowo popularny po tym, jak czarująca Audrey Hepburn pojawiła się w nich w telewizji i na licznych zdjęciach w magazynach. Kocie oko to ponadczasowy kobiecy styl. Czołowi projektanci topowych marek na różne sposoby interpretują ten model w swoich kolekcjach, co sprawia, że ​​kocie oko jest uniwersalnym dodatkiem, który może nosić każdy, niezależnie od stylu. Możesz znaleźć i kupić markowe okulary przeciwsłoneczne w Michael Kors, Miu miu i innych markach.

„Dragonfly” są poszukiwane wśród klientów ze względu na ich zabawny, elegancki kształt. Można je rozpoznać po charakterystycznym kształcie oprawki w kształcie ważki, ze zwężeniem na grzbiecie nosa pośrodku i przedłużeniem do drugiej krawędzi okularów. „Dragonfly” nadaje się do wydłużonego typu twarzy, ten model jest również w stanie ukryć problem „ciężkiego” podbródka. Zakrywając większość twarzy, zapewnia doskonałą ochronę przed słońcem i przedwczesnymi zmarszczkami.

