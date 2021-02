Jak wybrać cukiernię?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Znalezienie odpowiedniej cukierni, która będzie w stanie przygotować tort na wesele, bankiet, urodziny czy nawet bez większej okazji nie jest łatwe. Kupując ciastko po pracy, czy coś większego dla gości, którzy mają przyjść w weekend wybieramy pierwszą lepszą cukiernię, najczęściej blisko domu. Często okazuje się, że nie jest rewalacyjnie ale tragedi też nie ma więc w zasadzie wszystko gra. Tylko dlaczego nie poszukać miejsca, które sprawią, że będzie rewelacyjnie? Czasem warto poszukać w okolicy cukierni gwarantującej smaki, które rozkochają nas na dobre. Jak trafić w takie miejsce i czym się kierować? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule zapraszamy do lektury.

Pasja do słodkości

Choć mogłoby się wydawać, że pasja nie potrzebna w biznesie to jak pokazują największe marki, od pasji najczęściej się zaczyna. Jak to mówi popularne powiedzenie, rób to co kochasz a nie przepracujesz ani jednego dnia. Niestety nie zawsze jest to takie proste, ale niektórym osobom się udaje i w efekcie tworzą biznesy z tradycjami, rynek cukierniczy doskonale zna takie przypadki.

Liczba firm z tradycjami jest coraz mniejsza w wyniku różnych zmian upadają a w ich miejsce powstają nowe biznesy, które często “nie dowożą” takiego samego rezultatu. Dlatego jednym z pierwszych czynników na które warto patrzeć jest okres funkcjonowania firmy na rynku. Jednak sama tradycja to nie wszystko nie mniej ważny jest głos społeczności lokalnej.

Oceny i opinie

Jak wiadomo gusta są różne, ale liczba ocen w połączeniu z informacją jaką niosą pozwalają na wyrobienie własnej opinii. Oczywiście przed zakupem ciastka do sobotniej kawy, nikt nie będzie wertował internetu w poszukiwaniu najlepszej cukierni, ale gd przychodzi do wyboru tortu na urodziny czy wesele, warto poświęcić chwilę by uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki. Im więcej opinii tym większe prawdopodobieństwo, że są prawdziwe, a sama ilość świadcz również o rozpoznawalności danego miejsca co często idzie w parze z jakością choć nie zawsze.

Sprawdź ofertę

Szeroka oferta pozwala zorientować się czy dana cukiernia radzi sobie z wielozadaniowością i obsługą dużej ilości klientów. Ilość powinna być poparta jakością, cukiernie chętnie chwalą się swoimi realizacji na różnych portalach typu instagram czy własnych stronach internetowych. Jeżeli nie możesz zapoznać się z portfolio danej firmy, a nie widziałaś na oczy żadnych realizacji powinna zapalić Ci się lampka ostrzegawcza. Jeżeli portfolio nie jest dostępne w sieci, warto spytać czy w ogóle cukiernia takie posiada, jeżeli odpowiedź będzie przecząca, raczej należy szukać dalej.

W przypadku tortów warto sprawdzić jaką masz możliwość ingerencji w ich wygląd czy smak, dobre cukiernie zazwyczaj idą na rękę i są w stanie dopasować tort do wymogów klienta. Zainteresuj się również formą dostawy, gdyż zawsze to jeden z obowiązków mniej, gdy cukiernia pozwala na dostarczanie tortu pod wskazany adres. Zapytaj również o wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, im mniej takich tym lepiej nie tylko ze względu na cenę, ale również fakt, że cukiernia nic nie ukrywa i przy płaceniu nie pojawią się dodatkowe niespodzianki.

Jest kilka spraw, o które warto zadbać przed zakupem wymarzonego tort i warto o nie zadbać, żeby po imprezie każdy wspominał tort jako coś co było jednym z jaśniejszych punktów wydarzenia. Polecamy zapoznać się z ofertą Cukierni Hania, która działa w naszym regionie i spełnia wszystkie warunki zaufanej i dobrej cukierni.

