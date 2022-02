Jeżeli jesteśmy posiadaczem samochodu nienadającego się już do dalszego użytkowania, należałoby go złomować. Jest to jedyna legalna metoda na wycofanie pojazdu z ruchu. Wiele osób zapewne zastanawia się, ile dostanę w skupie aut? W poniższym artykule wyjaśnimy, co wpływa na wartość złomowanego samochodu.

Ile płacą w skupie aut?

Przy wyborze szrotu, na którym chcielibyśmy zezłomować pojazd, najczęściej decydującym kryterium jest cena. Złomowiska zazwyczaj przyjmują wszystkie samochody, ale to, ile zapłacą za skup aut, jest zależne głównie od ich stanu i marki. Eksperci ze skupu aut niedaleko Wałbrzycha Adaxs przede wszystkim zwracają uwagę na model auta. Istotne jest czy złomowany pojazd to samochód osobowy, dostawczy czy może zabytkowy. Za pojazdy marek premium a także te najbardziej popularne oferują najwyższe ceny, gdyż cieszą się one dobrą opinią wśród klientów, a ich wartość rynkowa spada bardzo powoli.

Co wpływa na cenę skup auta?

Poza marką złomowanego samochodu istotny jest jego stan techniczny. Do skupu aut blisko Wałbrzycha Adaxs przyjeżdżają klienci nie tylko z autami powypadkowymi czy nadającymi się wyłącznie do złomowania, ale również z całkiem sprawnymi. Za samochody z dużym przebiegiem, uszkodzonym silnikiem, zaniedbanym wnętrzem czy po poważnym wypadku, otrzymamy mniejszą kwotę. Wartość pojazdu zaniża również fakt sprowadzenia go z zagranicy lub jeśli nie posiada jasnej i klarownej historii serwisowej. Podsumowując, co wpływa na wycenę auta w skupie?

Rocznik – im młodsze auto, tym wyższa cena;

Stan techniczny – jeśli samochód jest w dobrym stanie i nie wymaga dużych nakładów finansowych, jego cena będzie wyższa;

Dokumentacja serwisowa – posiadanie wypełnionej książki serwisowej ma znaczący wpływ na cenę auta;

Stan wizualny – samochód zadbany, z czystą tapicerką czy oryginalną i jednolitą powłoką lakierniczą będzie lepiej wyceniony;

Wyposażenie – przy wycenie jest brane wyposażenie auta (poduszki powietrzne, klimatyzacja, nawigacja itd.) a także czy wszystkie jego elementy są sprawne;

Historia auta – czy było wykorzystywane do celów prywatnych czy służbowych, np. jako taksówka czy samochód do nauki jazdy. Istotne jest, czy miało tylko jednego właściciela czy wielu. Te czynniki pozwalają ocenić, jak eksploatowane było auto. Pierwszy właściciel pojazdu ma szansę otrzymać lepszą cenę;

Przebieg samochodu – auta z mniejszym przebiegiem są lepiej wyceniane. Co ważne – lepiej nie kombinować i nie cofać licznika, gdyż jest to niezgodne z prawem i łatwe do wykrycia;

Powypadkowość – każda stłuczka i widzialny tego ślad mają wpływ na obniżenie wartości pojazdu.

Sprzedaż auta w skupie – czy warto?

Sprzedaż auta w skupie to niezwykle wygodna i najmniej czasochłonna propozycja. Omijają nas stresujące spotkania z potencjalnymi klientami, a gotówkę otrzymujemy od razu do ręki. Pracownicy ze skupu Adaxs gwarantują szybki dojazd do klienta i sprawną wycenę auta, a także odpowiadają za załatwienie wszelkich niezbędnych formalności. To ogromna przewaga nad komisami samochodowymi lub próbą samodzielnej sprzedaży pojazdu.