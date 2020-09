Gładkie pachy bez golenia? Wybierz się na zabieg depilacji laserowej!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Twoje włoski pod pachami są ciemne i rosną w ekspresowym tempie? Chcesz, by skóra w tym miejscu była idealnie gładka i bez śladu nieestetycznych punkcików? Wybierz się na zabieg depilacji laserowej!

Depilacja laserowa to najlepszy sposób, aby pozbyć się nieestetycznych włosków z praktycznie całego ciała. Teraz metoda ta jest bardzo popularna i wybierana nie tylko przez kobiety, ale i mężczyzn. Za jej pomocą można usunąć włoski nie tylko z nóg czy też ze strefy bikini, ale również spod pach.

Kłopotliwe usuwanie włosków spod pach

Włoski spod pach można usuwać na wiele sposobów. Najczęściej jest to golenie golarką, którą można kupić w niskiej cenie w każdej drogerii oraz w markecie. Niestety, golenie rozwiązuje problem niechcianego owłosienia tylko na jeden lub dwa dni – u wielu osób włoski odrastają bardzo szybko i zabieg ten trzeba powtarzać. Dodatkowym problemem jest ciemne zabarwienie włosków – nawet wtedy, gdy są one zgolone, pod pachami widać ich punkciki. Gdy także przeszkadzają Ci włoski pod pachami, w takim przypadku warto zdecydować się na zabieg jak depilacja laserowa pach Katowice to jedno z tych miast, gdzie taka procedura także jest dostępna.

Na czym polega depilacja laserowa pach?

Zabieg depilacji laserowe pach polega na usuwaniu niechcianych włosków za pomocą światła laserowego emitowanego przez specjalne urządzenie. Aktualnie najczęściej stosuje się lasery diodowe – bardzo skuteczne i przy tym delikatne dla skóry. Depilacja laserowa powoduje zniszczenie włoska wraz z jego mieszkiem i cebulką – w efekcie nie dochodzi do jego ponownego odrostu. To zatem trwała metoda usuwania owłosienia, która na pewno przypadnie do gustu osobom mającym już dość monotonnego golenia lub usuwania włosków innymi technikami.

Gdzie można wykonać zabieg depilacji laserowej pod pachami?

Obecnie praktycznie każdy gabinet wykonujący zabiegi depilacji laserowe może zaoferować swoim klientom usługi polegające na depilacji pach. Do wyboru jest szeroka gama punktów, między innymi w Katowicach oraz w innych miastach w kraju. Warto wcześniej zapoznać się z ofertami – można wtedy wybrać taki gabinet, w którym zabieg zostanie wykonany profesjonalnie i w przystępnej cenie.

Ile kosztuje zabieg laserowej depilacji pach?

Cena procedury tego typu zależna jest głównie od cennika gabinetu. Zazwyczaj trzeba liczyć się z wydatkiem od około 80 do 100 złotych za jeden zabieg. Aby uzyskać najlepszy efekt, warto zdecydować się na procedurę kilkukrotnie – wynika to z faktu, że włoski znajdują się w różnych fazach rozwoju. Najczęściej konieczne jest wykonanie zabiegu od 3 do 5 razy w odstępach do parę tygodni. Potem wykonuje się zabiegi przypominające raz na 6-12 miesięcy.