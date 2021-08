Frytki to jedno z posiłków, które jest lubiane przez większość osób. Choć smaczne, to jednak niezdrowe, przez smażenie w głębokim tłuszczu. Na szczęście rynek sprzętów agd zaskakuje i stworzono świetną alternatywę, czyli frytkownicę beztłuszczową. Jak się okazuje, w takim sprzęcie można przygotować nie tylko lubiane przez wszystkich frytki.

Zasada działania frytkownicy beztłuszczowej

W takim razie jak działa frytkownica beztłuszczowa? Frytki w tym urządzeniu pieką się przy udziale gorącego powietrza. Wewnątrz frytkownicy znajduje się system, który rozprowadza powietrze bardzo równomiernie, dzięki czemu uzyskujemy smaczne frytki, upieczone z każdej strony jednakowo chrupkie, pozostające mięsiste w środku. Działanie urządzenia jest bardzo proste i łatwe w obsłudze. Frytki lub inne warzywa prażą się w gorącym powietrzu w zamkniętej frytkownicy.

Jakie zalety posiada frytkownica beztłuszczowa? Główną korzyścią jest na pewno praktycznie całkowita rezygnacja z oleju, ponieważ do prażenia frytek potrzeba naprawdę niewielkiej ilości tłuszczu. W taki sposób przygotowany posiłek jest o wiele mniej kaloryczny i zdrowszy.

Niestety, wadą urządzenia jest jego cena. Jest droższa od tradycyjnego modelu, a dodatkowo przygotowanie posiłków we frytkownicy beztłuszczowej jest znacznie dłuższe od tej tradycyjnej.

Frytkownica beztłuszczowa bez smażenia w głębokim tłuszczu

Frytkownica tradycyjna jest sporo tańsza od tej, która nie wymaga smażenia w głębokim oleju. Warto mieć świadomość, że tradycyjne frytki są kaloryczne, ciężkostrawne, powodują uczucie ciężkości, a niekiedy bóle brzucha. Z drugiej strony, przygotowanie frytek bez tłuszczu trwa o wiele dłużej, a i samo urządzenie jest też droższe. Jednak to aspekt zdrowotny powinien decydować, więc jeśli zależy Ci na zdrowym odżywianiu, postaw na frytkownice beztłuszczowe. Przy okazji sprawdź newsy w innych kategoriach.

Zdrowe jedzenie z frytkownicy beztłuszczowej

Jak się okazuje, frytkownice beztłuszczowe pozwalają przyrządzić nie tylko ziemniaki, ale i niemal każde inne warzywo. Coraz popularniejsze są frytki z batata lub selera czy pietruszki. Urządzenie doskonale spisuje się także podczas przygotowywania ryb oraz owoców morza. Beztłuszczowe przyrządzanie potraw pozwala na zachowanie wszystkich składników odżywczych oraz minimalizuje przyjmowanej ilości tłuszczu.

Jak prawidłowo używać frytkownicy beztłuszczowej?

Korzystanie z frytkownicy jest bardzo proste. Wystarczy jedynie odpowiednio ustawić urządzenie i przygotować je do pracy. Na pewno warto przeczytać dokładnie instrukcję, bowiem modele różnią się od siebie. Najczęściej jednak, na każdy modelu frytkownicy na froncie znajduje się panel sterujący z opisanymi przyciskami. Dodatkowo należy urządzenie podłączyć do prądu.

Jak przygotować frytki we frytkownicy beztłuszczowej?

W celu przygotowania pysznych i chrupiących frytek, należy dokładnie umyć ziemniaki i pokroić w prostokąty. Zajmie to jakąś chwilę, ale nic nie sprawia przyjemności, niż smaczny i zdrowy posiłek, który sami przygotujemy. Można także użyć frytek mrożonych, ale wtedy, koniecznie zapoznaj się z ich składem na opakowaniu, ponieważ wiele z nich posiada już w sobie tłuszcz oraz inne składniki. Od teraz smażenie frytek będzie o wiele zdrowsze.

Czy warto kupić frytkownicę beztłuszczową?

Frytkownica beztłuszczowa pozwala na gotowanie potraw zdrowszych i lekkostrawnych, inaczej niż tradycyjna frytkownica. W tym urządzeniu możesz także przygotować ryby, mięsa, krokiety czy placki. Doskonały zakup dla osób, które jedzą mięso jak i dla wegetarian i wegan. Warto zauważyć, że brak smażenia w oleju wpływa na utrzymanie urządzenia w czystości. Co więcej, taki sprzęt nie wymaga specjalnej konserwacji, a także urządzenie jest łatwe w obsłudze.

Na co zwrócić uwagę kupując frytkownicę beztłuszczową?

Decydując się na dobrą frytkownicę beztłuszczową, pamiętaj, aby była tam wbudowana regulacja temperatury w dużym zakresie. Pozwoli to na przyrządzenie różnego rodzaju potraw. Typową temperaturą w takich urządzeniach to 230 stopni Celsjusza. Warto także zwrócić uwagę na wbudowany koszyk, który pozwoli na jednoczesne przygotowanie dania dla całej rodziny. Znajduje się on w środku garnka i jest zaczepiony na specjalne naczepy. Dzięki temu, koszyk znajduje się w stabilnej pozycji. Do niego wkłada się składniki, które chcemy upiec. Najnowocześniejsze modele posiadają specjalne powłoki, które nie przywierają, dlatego w takim przypadku można przygotować posiłek bez użycia kosza. Warto jednak przed zakupem, zwrócić uwagę na jego rozmiar. Niektóre koszyki pomieszczą aż 1,5 kg jedzenia. Zdarzają się także frytkownice, które posiadają specjalną nakładkę w stylu rusztu, która pozwala na przygotowanie kilku potraw w tym samym czasie.

Kolejnym aspektem jest moc urządzenia — im większa, tym lepiej, ponieważ to oznacza, że danie będzie się krócej przygotowywało. Warto zwrócić również uwagę na takie zalety jak wyświetlacz LCD czy dźwięk, który informuje o zakończonym procesie pieczenia potrawy.