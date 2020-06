Dobre jedzenie - czym przyciąga Polaków kuchnia japońska?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Każdy z nas lubi zjeść smacznie i zdrowo. Polska kuchnia oferuje nam wiele takich potraw. Nie oznacza to jednak, że nie sięgamy chętnie po propozycje dań z innych krajów i kultur. Tak właśnie jest chociażby z kuchnią japońską. Jakie potrawy są warte uwagi?

Kuchnia japońska – co ją wyróżnia?

Japonia to kraj leżący u wschodnich wybrzeży Azji. W linii prostej dzieli nas od nich blisko 8600 km. Japonia to kraj o zupełnie innej kulturze, a więc także i kuchni. To właśnie sprawia, że w Polsce nie brakuje fanów Kraju Kwitnącej Wiśni. Kuchnia japońska jest uważana za jedną z najzdrowszych na świecie. Dominują w niej bowiem owoce morza, warzywa i świeże mięso. Nic więc dziwnego, że Japończycy są postrzegani jako osoby szczupłe i długowieczne. Podstawą ich posiłków jest ryż. Dobrze znamy go chociażby z przyrządzania sushi. Warto także zwrócić uwagę na soję, którą znajdziemy w tofu czy paście miso. W dalszej części tekstu przyjrzymy się najbardziej znanym japońskim daniom.

Dobre jedzenie – co warto wiedzieć o sushi i ramenie?