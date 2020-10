Czyste powietrze w domu i w biurze? Co oferują specjaliści od klimatyzacji w Katowicach?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Czy wiesz, że powietrze, w którym przebywasz, ma niebagatelny wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie, a nawet wygląd? Niestety aspekt ten jest często zaniedbywany. Jak zadbać o czyste powietrze w domu i w biurze? Sprawdź, jakie rozwiązania proponują Ci specjaliści od klimatyzacji w Katowicach!

Czyste powietrze, czyli jakie?

Zarówno budynki mieszkaniowe, jak i biura czy zakłady przemysłowe powinny być wyposażone w sprawną wentylację. Umożliwia ona prawidłowy obieg powietrza, a tym samym – usuwanie zanieczyszczeń i odprowadzanie wilgoci. Nieodpowiednie działanie systemów wentylacyjnych może powodować rozmaite objawy, zarówno widoczne, jak i niedostrzegalne gołym okiem. Wśród skutków przebywania w źle wentylowanych pomieszczeniach można wymienić między innymi:

– zmęczenie oraz bóle i zawroty głowy,

– podrażnienie błony śluzowej nosa,

– podrażnienie skóry,

– alergie i astmę.

Gdzie szukać rozwiązań, które umożliwią zapewnienie optymalnych warunków w budynkach? Na Śląsku tego typu systemy oferują między innymi firmy zajmujące się klimatyzacją w Katowicach.

Systemy wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji w Katowicach

Z myślą o zapewnieniu najlepszych warunków do codziennego życia i pracy, powstało wiele rozwiązań, które dbają o jakość mikroklimatu, panującego we wnętrzach. Które z nich proponują firmy zajmujące się klimatyzacją w Katowicach i okolicznych miejscowościach?

1. Wentylacja

Wentylacja to wymiana powietrza, której zadaniem jest usunięcie z pomieszczenia powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i zastąpienie go nawiewem czystym, o określonej temperaturze.

2. Klimatyzacja

Choć klimatyzacja kojarzona jest głównie z obniżaniem temperatury w pomieszczeniu, to warto zaznaczyć, że nie jest to jej jedyna funkcja! Systemy tego typu doskonale radzą sobie również z usuwaniem zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów, a także nadmiarem wilgoci. Co więcej, hamują rozwój grzybów i pleśni, a nawet dogrzewają pomieszczenie.

3. Rekuperacja

Rekuperacja to specyficzny system wentylacji, który pozwala na odzyskiwanie ciepła oraz opcjonalne odzyskiwanie wilgoci. To rozwiązanie, które nie tylko zapewnia komfort i czystość powietrza, ale też znacznie obniża koszty ogrzewania. Warto zaznaczyć, że rekuperatory wyposażone w wymienniki ciepła i filtry to doskonałe rozwiązanie dla alergików.

Zastanawiasz się, które z powyższych rozwiązań sprawdzi się w Twoim domu lub biurze? W dopasowaniu odpowiedniego systemu z pewnością pomogą Ci specjaliści. Wśród firm, które zajmują się wentylacją, rekuperacją i klimatyzacją w Katowicach, warto wymienić np. Air Engineering.