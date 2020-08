Czym są i dlaczego warto stosować kurtyny paskowe

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Kotary drzwiowe, bo tak zamiennie nazywane są kurtyny paskowe to elementy zbudowane z pasów folii PVC oraz zawiesi, które pozwalają zamocować je w przejściach. Mogą być one stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w halach przemysłowych i produkcyjnych, a także magazynach oraz chłodniach. Dzięki swojej specjalistycznej budowie i właściwościom są doskonałą alternatywą dla klasycznych drzwi.

Jak zbudowane są kotary na drzwi

Kotary drzwiowe tworzone są z pasów folii PVC o najczęściej przezroczystej strukturze. Szerokość pasów, a także to czy zostaną one wzmacniane, zależy od indywidualnych wymagań miejsc, w których mają zostać zastosowane. Na rynku wyróżnia się między innymi kotary na drzwi:

gładkie- dedykowane do ruchu pieszego, których krawędzie są bezpieczne w użytkowaniu oraz wzmocnione,

wzmacniane- przeznaczone do ruchu mechanicznego, które nie ulegają zniszczeniu wskutek przejeżdżających przez nie na przykład wózków widłowych.

Właściwości kurtyn paskowych

Stosowanie kurtyn paskowych posiada wiele zalet, z czego tylko jedną z nich jest ich niska cena. Kotary na drzwi pozwalają bowiem w szybki i skuteczny sposób zniwelować powstawanie przeciągów, a co za tym idzie ograniczyć straty ciepła wewnątrz budynków, a po zamontowaniu w chłodniach i mroźniach analogicznie ograniczyć straty zimnego powietrza. Dodatkowo kotary drzwiowe chronią także przed niekorzystnymi dla zdrowia pracowników czynnikami, takimi jak: hałas, pył, kurz, czy też promieniowanie UV. Specjalistyczne modele kotar na drzwi pozwalają także zastosować je w spawalniach, w celu odgrodzenia od siebie stanowisk roboczych.

Jak dobierać kotary na drzwi

Aby kotary na drzwi w pełni spełniały swoją funkcję, niezbędne jest ich odpowiednie dobranie do potrzeb pomieszczeń i specyfiki pracy zakładu. Przed ich zakupem należy zwrócić uwagę na cztery istotne kwestie, które pozwolą wybrać właściwy model, a są nimi:

miejsce montażu,

warunki panujące w otoczeniu, w którym mają zostać zamontowane kotary na drzwi,

sposób eksploatacji,

szerokość i wysokość przejścia, w którym mają być montowane kotary.

Znając te informacje, można przystąpić do zamawiania tego produktu.