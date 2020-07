Co warto wiedzieć o stali żaroodpornej?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wielu osobom wydaje się, że stal to po prostu stal. Jest twarda, wytrzymała i każda jest taka sama. To jednak zupełnie nieprawda. Istnieją różne rodzaje stali. W życiu codziennym nie zawsze trzeba się w tym orientować. Jednak jeśli potrzebna ci stal, bo leży ona w spektrum twoich zawodowych zainteresowań lub potrzeb - warto zdobyć odpowiednią orientację. Od różnych rodzajów stali zależy, czy i w jaki sposób zostanie ona spożytkowania. Nie każda stal nadaje się bowiem do wszystkiego - gdy uda nam się to zrozumieć, nauczymy się właściwie wybierać stal tak, by była dopasowana do naszych potrzeb. A to z kolei sprawi, że wykonanie z niej przedmioty będą rzeczami trwałymi i - co najważniejsze - absolutnie bezpiecznymi. O kwestiach związanych z bezpieczeństwem nigdy nie należy zapominać.

Właściwości stali żaroodpornej Wykorzystanie stali żaroodpornej Właściwości fizyczne i chemiczne stali żaroodpornej

Jakie są właściwości stali żaroodpornej?

Stal stali jest nierówna. Różnią się one między sobą i to dość znacząco. Wśród tej mnogości różnych rodzajów stali można wyróżnić na przykład gatunek żaroodporny 1.4828. Dla wielu branż jest on niezwykle interesujący rodzaj stali, który ma bardzo szerokie zastosowanie. Stal żaroodporna tego rodzaju to stal, która chromowo-niklowo-krzemowa. Jest gatunkiem wysokostopowym oraz odpornym na utlenianie do bardzo wysokiej temperatury rzędu aż jednego tysiąca stopni Celsjusza. Wykorzystuje się ją do tworzenia elementów, przy których najważniejsze jest stworzenie elementów, które będą bardzo odporne na wysokie temperatury i dzięki temu będą mogły posłużyć przez dłuższy czas.

Jak wykorzystuje się stal żaroodporną?

Stal żaroodporna wykorzystywana jest na wiele różnych sposobów. Wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zastosowania elementów stalowych, które będą wykorzystywane w środowisku bardzo wysokich temperatur - taka stal musi wytrzymywać wysokie temperatury, w dodatku nie tylko chwilowo, ale też przy dłuższym obciążeniu. Wykorzystywana przez to jest na przykład do konstrukcji specjalnych pieców, a także części przenośników, które muszą wytrzymać pracę w niezwykle obciążonych warunkach.

Jakie są właściwości fizyczne i chemiczne stali żaroodpornej?

Stal żaroodporna ma szereg właściwości chemicznych i fizycznych. Należy do nich wysokiego rzędu odporność na rozciąganie, całkiem wysoka plastyczność, przewodność cieplna, która utrzymuje się na stabilnym poziomie rzędu λ = 15.0 W * m-1 * K-1, a także pojemność cieplna, która osiąga wartości rzędu cp20-100℃= 500 J * kg-1 * K.