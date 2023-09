Chcesz zadbać o siebie i swoje zdrowie - postaw na catering wegański!

Stosowanie się do zasad diety wegańskiej wiąże się ze spożywaniem produktów roślinnych tzn. warzyw, owoców, orzechów, pestek, nasion. Weganie zrezygnowali ze wszystkich produktów odzwierzęcych, czyli również jajek, nabiału, ryb i owoców morza. Wiadomo, że diety roślinne z cateringu wegańskiego pomagają ludziom schudnąć, uregulować poziom cukru, cholesterolu i nadciśnienia tętniczego. Przyszedł również czas na zmianę moich nawyków żywieniowych i postanowiłem wypróbować dietę wegańską. Nie mam czasu na robienie zakupów i gotowanie, więc skontaktowałem się z cateringiem wegańskim i po konsultacji z dietetykiem, zamówiłem dietę Ketogeniczną czyli ograniczającą spożywanie węglowodanów.

Catering wegański i jego korzyści dla człowieka

Niektórzy wybierają dietę roślinną ze względów zdrowotnych, inni ze względu na planetę. Niezależnie od powodów przejścia na roślinny tryb życia warto pamiętać, że dieta wegańska Katowice może przynieść korzyści tylko wówczas, gdy będzie dobrze zbilansowana i zapewni organizmowi niezbędną ilość energii oraz wszystkich cennych składników odżywczych. Aby nie liczyć samodzielnie kaloryczności posiłków zdecydowałem się na catering wegetariański i wegański, który każdego dnia dostarcza pod moje drzwi posiłki w pudełkach ekologicznych. Stosowanie diet roślinnych może być związane z czynnikami środowiskowymi, zdrowotnymi a także sportowymi.

Jak zacząć odżywianie dietą wegańską?

Swoją przygodę z dietą wegańską zacząłem od małych kroków. Dokonanie nagłego przejścia z diety tradycyjnej na roślinną może być bardzo trudne, dlatego eliminowałem najpierw produkty zwierzęcego ze śniadania, następnie z kolacji aż całkowicie przeszedłem na potrawy z warzyw, owoców, orzechów, nasion, pestek. Ponieważ produkty roślinne są bogate w błonnik, rozpocząłem stopniowe przyzwyczajanie organizmu i układu trawiennego do większej ilości tego składnika, aby uniknąć dolegliwości trawiennych, takich jak wzdęcia.

Jakie rodzaje diet wegańskich możesz zamówić w cateringu wegetariańskim i wegańskim?

Diety dla poprawy stanu zdrowia:

Dieta Niski IG dla diabetyków.

Dieta Mama dla kobiet po porodzie.

Dieta Ratunek dla wątroby dla osób u których stwierdzono otłuszczenie wątroby lub zagrożonych tym problemem.

Dieta Low-FODMAP dla osób z problemami trawiennymi.

Diety dla redukcji nadwagi:

Dieta Ketogeniczna.

Dieta Sirtuinowa.

Dieta dr Dąbrowskiej i detoksy sokowe.

Dieta roślinna obejmuje spożywanie znacznej ilości warzyw, owoców, roślin strączkowych i orzechów, tłuszczów roślinnych oraz pełnych ziaren zbóż, czyli najbardziej przydatnych i wartościowych składników.

Jakie korzyści możesz odnieść z codziennego stosowania diety wegańskiej?

Produkty roślinne wpływają pozytywnie na przyswajanie wiedzy oraz orientację w przestrzeni.

Może zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę i zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II, pozytywnie wpływa na poposiłkowy poziom glukozy.

Błonnik ogranicza gęstość energetyczną posiłków co dobrze działa na szybkie odczuwanie sytości, konsekwencją czego jest zmniejszenie spożycia kalorii, czyli profilaktyka otyłości. Jadłospisy roślinne mogą wiązać się z niższą wartością energetyczną, a także zwiększać uczucie sytości.

Czy dieta wegańska ma wpływ na działanie układu krążenia? Tak, duża ilość zdrowych kwasów tłuszczowych, mikro i makroelementów, błonnika w produktach roślinnych pozytywnie działa na uregulowanie ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu. A to ogranicza możliwość zachorowania na chorobę wieńcową lub udar krwotoczny.

Catering wegetariański i wegański - dlaczego warto!

Dieta roślinna jest dobra dla planety, wiele osób decyduje się na taką dietę ze względów klimatycznych. Trzeba stwierdzić, że wyprodukowanie jedzenia roślinnego potrzebuje dużo mniej zasobów naturalnych w porównaniu z produkcją mięsa. Dodatkowo produkcja żywności pochodzenia roślinnego wiąże się z niższą emisją gazów cieplarnianych. Ponadto do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba około 15 000 litrów wody, a do uprawy 1 kg pomidorów potrzeba 214 litrów wody. Można zatem postawić tezę, że dieta roślinna mogłaby mieć wpływ na zmniejszenie spożycia wody na całym świecie.

Diety wegańskie z cateringu wegetariańskiego i wegańskiego uwzględniają w codziennej diecie więcej warzyw i owoców, które również mogą być cennym źródłem przeciwutleniaczy. Czy dieta wegańska może pozytywnie wpływać na ograniczenie stresu oksydacyjnego i unieszkodliwienie wolnych rodników? Tak, badania potwierdzają, że przeciwdziałają ryzyku wystąpienia wielu chorób. Spożywanie owoców i warzyw dostarcza nam drogocennych składników odżywczych. Jeśli dieta jest dobrze zbilansowana staje się automatycznie źródłem substancji odżywczych.

Podsumowanie

Poparcie dla diet wegańskich stale rośnie, nie tylko wśród konsumentów, ale także wśród sportowców. Potwierdzono korzyści zdrowotne dla osób aktywnych fizycznie, co motywuje ich do zmiany sposobu żywienia z odzwierzęcego na roślinne. Czy można oczekiwać lepszych osiągnięć sportowych? Oczywiście, prawidłowo zbilansowane posiłki z warzyw i owoców zaspokoją potrzeby energetyczne a także odżywcze każdego sportowca bez względu na rodzaj uprawianej dyscypliny. Jeżeli chcesz to wszystko osiągnąć zamów dietę roślinną w cateringu wegańskim a wyniki zdrowotne i sportowe poprawią się szybciej niż myślisz!