CarSharing to nowy trend wśród przedsiębiorców

Większość przedsiębiorców podczas prowadzenia własnej działalności dochodzi do momentu, gdzie zapewnienie służbowych samochodów dla pracowników staje się nieuniknione.

Powodów może być wiele- od tych wynikających ze specyfiki branży, po pozapłacowe czynniki motywacyjne. Bardzo mile widziane jest, gdy pracodawca podaruje samochód służbowy przy awansie pracownika na stanowisko dyrektorskie. Tylko co w momencie, gdy nie ma na to budżetu?

Nic nie szkodzi, ponieważ okazuje się, że “podarowywanie” samochodu służbowego jest coraz bardziej passe. Okazuje się, że właściciele firm, aby zapewnić swoim pracownikom wygodny i szybki transport, zastępują samochody służbowe - CarSharingowymi!

Firma PANEK CarSharing wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców! Jest to firma z 20 letnim doświadczeniem na rynku, a na samym CarSharingu zna się jak nikt inny. Specjaliści pracujący w PANKU przygotowali idealną ofertę dostosowaną dla przedsiębiorców, i nie tylko.

Jak to działa?

CarSharing to system wypożyczania samochodów na minuty, godziny, doby i tygodnie za pomocą aplikacji na telefon.

Aby z niej skorzystać wystarczy wykonać 5 prostych kroków:

1. Ściągnij aplikację PANEK ze Sklepu Play lub App Store

2. Zarejestruj się i otrzymaj 20 zł na START

3. Poczekaj na zweryfikowanie Twojego konta

4. Znajdź samochód na mapie, dojdź do niego i otwórz go telefonem

5. Jedź gdzie chcesz, a potem zostaw samochód w jednej ze stref PANEK

Dlaczego jest to opłacalne dla firm?

Przede wszystkim dlatego, że pracodawca nie musi martwić się kosztem utrzymania floty, ubezpieczenia, czy nawet paliwa. PANEK pokrywa te koszty. Wynajmujący płaci jedynie za przejechane kilometry. A co w przypadku gdy samochód będzie musiał być serwisowany? Nie naraża to firmy na przestój w pracy, a pracownik może użyć dowolnego auta stojącego na ulicy. Jeżeli dojdą do tego kwestie zmniejszania emisji dwutlenku węgla oraz większa ilość dostępnych parkingów- to stanowi to komplet informacji, dlaczego CarSharing jest najbardziej opłacalny dla pracodawców.

PANEK udostępnia również specjalny panel zarządzania, gdzie pracodawcy mają wgląd we wszystkie przejazdy swoich pracowników. Kwestie rozliczenia są bardzo proste, bowiem Umowa jest niezobowiązująca i pozwala na rozliczanie przejazdów w systemie jednej faktury zbiorczej.

PRZEDSIĘBIORCO!

-> Jeżeli jeszcze się wahasz, przetestuj PANKA samodzielnie! Każdy nowy użytkownik dostanie za darmo 20 zł na swoje pierwsze przejazdy, a jeśli skorzysta z kodu TERAZ10 otrzyma dodatkowe 10 zł.

-> Jeżeli jednak nie wahasz się i wiesz już, że chcesz podążać za światowymi trendami, podajemy specjalny kontakt do osób z firmy PANEK : handlowy@panek.eu. Na hasło “PANEK dla firm” dostaniesz 10% zniżki na wszystkie swoje faktury!

Więcej szczegółów na: https://panekcs.pl/panek-dla-firm