Biurko i główne błędy popełniane przy jego aranżowaniu

Biurko jakie jest, każdy widzi... a przynajmniej każdy ma wyobrażenie stanowiska pracy, w którym to właśnie ten mebel gra pierwsze skrzypce. Niestety nie zawsze wyobrażenia te są dobre i zgodne z aktualnymi ustaleniami specjalistów dotyczących ergonomii miejsca pracy i przeciwdziałaniom kontuzjom i chorobom. Co prawda większość osób słusznie zakłada, że biurko powinno być funkcjonalne, ale jednocześnie zapomina o tym, że powinno być wygodne oraz bezpieczne.



Złe ustawienie biurka



Bezpieczeństwo odnosi się nie tylko do bezpieczeństwa samego stanowiska pracy, ale i pracownika pod kątem dbałości o jego zdrowie. Aby o nie zadbać, należy zwrócić uwagę na to gdzie i jak stoi biurko. Powinno być ustawione na statycznej, trwałej powierzchni, zapewniać stabilność i dobre oparcie, nie przesuwać się i nie chwiać. Jeśli korzysta się z monitora, jego ekran nie może znajdować się przodem do okna, aby nie oświetlało go słońce. Ważne jest też dopasowanie wysokości blatu do potrzeb korzystających z niego pracowników. Stąd rosnąca popularność elektrycznych biurek oraz stołów z regulacją wysokości, które idealnie sprawdzają się w dużych biurach oraz salach konferencyjnych.



Nieodpowiednio dobrane krzesła



Często nie zwraca się też dużej uwagi na meble towarzyszące biurkom, czyli krzesła i fotele. Ze względów ergonomicznych i praktycznych warto wybrać modele od aj produkty cechujące się dużym zakresem regulacji, uniwersalnością oraz funkcjonalnością. Źle dobrane krzesła biurowe mogą uczynić pracownikowi dużą krzywdę na czele z doprowadzeniem do kontuzji i dolegliwości bólowych związanych z przyjmowaniem złej pozycji podczas siedzenia. Aby zapobiegać takim sytuacjom i ochronić pracowników przed podobnymi nieprzyjemnościami, najlepiej wyposażyć biuro w ergonomiczne fotele, z których będą mogli korzystać w czasie pracy. To prosty krok, a przynosi korzyści dla pracownika i dla samej firmy. Pracodawcy, którzy chcą zaskoczyć swoich podwładnych naprawdę niebanalnymi rozwiązaniami, mogą sprawdzić też aktywne krzesła. To specyficzna, ale jednocześnie atrakcyjna alternatywa dla klasycznych krzeseł ergonomicznych, która wniesie trochę świeżości do biura.



Ergonomiczne akcesoria dodatkowe



Równie ważne jak biurka i krzesła są też akcesoria towarzyszące pracy biurowej i wspomagające pracownika poprzez jej ułatwianie. Ergonomiczne maty do stania odciążają mięśnie również wtedy, gdy pracownik siedzi – odpowiednie ułożenie stóp pozwala im odpocząć i pomaga w poprawie krążenia. Uchwyty do monitorów z opcją regulacji ustawienia umożliwiają z kolei dopasowanie pozycji ekranu w taki sposób, aby można było z niego swobodnie korzystać, a wzrok nie męczył się podczas wielogodzinnej pracy. Ciekawym rozwiązaniem ergonomicznym są też podpórki pod ramię, które mogą zastępować podłokietniki albo być ich bezpośrednim przedłużeniem, gdy ręka spoczywa na biurku. Z mniejszych gadżetów warto wymienić podkładkę pod mysz oraz samą mysz o pionowym wyprofilowaniu, której użytkowanie znacznie zmniejsza ryzyko powstania chociażby cieśni nadgarstka.