Angielski dla dzieci w Sosnowcu: zajęcia w szkole językowej czy może korepetycje?

Angielski dla dzieci w Sosnowcu – szkoła językowa czy korepetycje? Jest to dylemat wielu rodziców. W końcu miasto to jest znane ze świetnego wydziału filologii angielskiej i doskonałej szkoły dla tłumaczy, a co za tym idzie, wykwalifikowanych osób udzielających korepetycji. Jednak naszym zdaniem, zajęcia w szkole językowej to wciąż lepszy pomysł, gdyż dzieci uczą się grupach i sam plan nauczania jest o wiele lepiej uporządkowany. Chcesz dowiedzieć się więcej? W takim razie czytaj dalej!

Kurs języka angielskiego dla dzieci w Sosnowcu

Zacznijmy od omówienia zajęć w szkołach językowych. Dlaczego warto zdecydować się na angielski dla dzieci (Sosnowiec) w ramach kursów, a nie korepetycji? Oto kilka powodów.

Interakcja z rówieśnikami

Pierwszym atutem zajęć z języka angielskiego dla dzieci w szkołach językowych w Sosnowcu jest możliwość interakcji i zawiązywania relacji z rówieśnikami. Dla dzieci jest to niezwykle ważne. W ten sposób rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, a równocześnie zajęcia w grupach są dla nich po prostu lepszą zabawą. Szczególnie tyczy się to najmłodszych dzieci – w wieku 3-10 lat.

Sprawdzony program

Lekcje w szkołach języka angielskiego są zazwyczaj lepiej uporządkowane i podążają za konkretnym programem. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dziecko rzeczywiście będzie coraz lepiej posługiwać się językiem angielskim.

Z drugiej strony, korepetycje nie zawsze są tak uporządkowane programowo. Nie oznacza to, że korepetytor nie będzie podążał za określonym planem, jednak czy będzie on równie skuteczny, jak ten opracowany przez doświadczonych metodyków ze szkoły językowej?

Rozwój umiejętności pozajęzykowych

Krytyczne myślenie, wyrażanie własnego zdania, współpraca – tego wszystkie Twoje dziecko nauczy się w szkole językowej. Jest to swoisty bonus wynikający naturalnie z charakterystyki kursów języka angielskiego dla dzieci. Na korepetycjach te umiejętności nie są rozwijane – trudno przecież ćwiczyć współpracę w trakcie zajęć 1:1.

Dostęp do materiałów edukacyjnych

Szkoły językowe często posiadają własne, sprawdzone, opracowane przez doświadczonych metodyków materiały edukacyjne. Dzięki temu zajęcia są zarówno skuteczne, jak i przyjemne. Korepetytorzy nie mają dostępu do takiej ilości jakościowych materiałów.

Korepetycje dla dzieci w Sosnowcu

Spójrzmy też z drugiej strony i omówmy korzyści płynące z wybrania korepetycji.

Indywidualne podejście

Na korepetycjach nauczyciel skupia się tylko i wyłącznie na Twoim dziecku. Zajęcia są dostosowane do jego/jej tempa i potrzeb. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoje dziecko jest w wieku nastoletnim – możliwe, że po prostu preferuje ono zajęcia indywidualne.

Nadrabianie braków

Korepetycje, z definicji, to dodatkowe zajęcia mające na celu powtórzenie materiału ze szkoły, nadrobienie braków i odrobienie pracy domowej. Dlatego będą szczególnie skuteczne, jeżeli Twoje dziecko jest nieco do tyłu z materiałem w stosunku do rówieśników.

Ze względu na to, rodzice często najpierw decydują się na korepetycje, a po nadrobieniu braków zapisują dziecko do szkoły językowej. W końcu braki to nie jest nieznajomość całego materiału, a tylko konkretnych jego elementów, więc zajęcia w szkole językowej na niższym poziomie mogą po prostu nie być optymalne.

Wygoda

W przeciwieństwie do kursów języka angielskiego w Sosnowcu, wybierając korepetycje, to nauczyciel zazwyczaj dojeżdża do Twojego dziecka, a nie Twoje dziecko do szkoły językowej. Jest to spore ułatwienie i oszczędność czasu.

Angielski dla dzieci w Sosnowcu: szkoła językowa czy korepetycje?

Która opcja jest lepsza? Naszym zdaniem, zdecydowanie wygrywa nauka języka angielskiego dla dzieci w szkole językowej w Sosnowcu. Oczywiście, korepetycje nie są złym wyborem – w zależności od sytuacji, jeżeli Twoje dziecko potrzebuje nadrobić braki w materiale szkolnym, to warto wybrać właśnie tę metodę nauki angielskiego. Jednak w pozostałych przypadkach, kurs języka angielskiego dla dzieci w szkole językowej będzie niewątpliwie lepszym wyborem.