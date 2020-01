ZTM: Nowy cennik biletów autobusowych i tramwajowych

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Droższe będą jednorazowe papierowe bilety, mniej zapłacą za to ci pasażerowie, którzy korzystają z taryfy odległościowej. Nieco tańszy będzie też 30-dniowy bilet na całą sieć, pojawią się nowe bilety okresowe. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 marca 2020 roku.

Taryfa została już formalnie przyjęta przez zarząd GZM

Jej wprowadzenie wymaga istotnych modyfikacji w systemie ŚKUP, nad którymi prace zaczną się w połowie tego miesiąca. Wdrożenie poprzedzone było szerokimi konsultacjami m.in. ze związkami zawodowymi oraz z Radą Metropolitalnego Transportu Publicznego.

Prace nad nową taryfą Zarządu Transportu Metropolitalnego trwały od kilkunastu tygodni. Teraz zaprezentowano jej ostateczną wersję.

- Tworząc nową taryfę, zależało nam na tym, aby była ona bardziej czytelna, uproszczona i elastyczna tzn. dostosowująca się do różnych potrzeb pasażerów. Myśleliśmy zarówno o tych osobach, które komunikacją miejską podróżują regularnie, jak i o tych, którzy jeżdżą nią okazjonalnie – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Droższe bilety papierowe

Najważniejsza zmiana do wyższe ceny jednorazowych biletów papierowych. To będzie pierwsza podwyżka cen od 2013 roku. Za bilety 20-, 40- i 90-minutowe trzeba będzie zapłacić o 20 groszy więcej.

Tańsze bilety odległościowe

Kolejna zmiana to nowe stawki taryfy odległościowej biletów jednorazowych. Dotychczas ta oferta nie cieszyła się dużą popularnością wśród pasażerów właśnie z powodu zbyt wysokich cen biletów, a jest ona najwygodniejsza w użyciu. To taryfa domyślna kasowników ŚKUP, do których wystarczy przyłożyć kartę, aby pobrało z niej opłatę za przejazd.

Aby zachęcić pasażerów do korzystania z tej taryfy, ceny biletów odległościowych zostaną obniżone. Szczególnie korzystne ceny proponujemy na najkrótszych odcinkach. Osoby kupujące bilety normalne za przejazd do 1 km zapłacą tylko 1,60 zł, natomiast np. młodzież powyżej 16. roku życia, studenci oraz uprawnienie emeryci i renciści - już tylko 80 gr. "Odległościówki” będzie można kupić wyłącznie na kartę ŚKUP. Bilety odległościowe będą tańsze średnio o 36 groszy.

Bilety wieloprzejazdowe

Największa nowość to bilety wieloprzejazdowe, czyli abonament ważny pół roku.

- Opcja ta powstała z myślą o osobach, które sporadycznie korzystają z komunikacji miejskiej, nie przesiadają się i chciałyby mieć przy sobie pakiet biletów ważny dłużej niż jeden miesiąc. Będą mogły go użyć w dowolnym momencie przez 180 dni, czyli przez pół roku - czytamy na stronie ZTM.

Bilet wieloprzejazdowy będzie uprawniał do przejazdu po całej sieci, zarówno autobusami, tramwajami, jak i trolejbusami. Decyzja o tym czy skorzystamy z niego na terenie jednego miasta, czy dwóch i więcej – będzie zależeć od pasażera. Dzięki temu bilety te będą sporo tańsze niż gdybyśmy chcieli kupić pakiet biletów jednorazowych – papierowych albo elektronicznych.

Bilet dzienny

Warto wspomnieć również o innych propozycjach. Wśród nich m.in. bilet dzienny. Jest to kolejna nowość w ofercie ZTM. To bilet ważny do godz. 23:59 tego dnia, w którym go skasowaliśmy lub aktywowaliśmy. Będzie kosztował 10 zł (ulgowy 5 zł), czyli będzie o 4 zł tańszy od biletu dobowego, który jest ważny przez 24 godziny od momentu skasowania. Nie będzie on uprawniał do korzystania z linii na lotnisko (AP).

- Bilet dzienny dedykowany jest szczególnie osobom, które w ciągu jednego dnia potrzebują dokonać kilku przejazdów komunikacją miejską - czytamy na stronie ZTM.

Bilet grupowy

Kolejną wartą uwagi propozycją jest bilet grupowy. To oferta dla maksymalnie pięciu osób, które dzięki temu, że będą wspólnie podróżować, zapłacą mniej. Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, zaś ulgowy – 5 zł. Będzie uprawniał do przejazdu na całej sieci, przez 90 minut z możliwością przesiadek.

Nowe wzory jednorazowych biletów papierowych

Wraz z wejściem w życie nowej taryfy, zaczną również obowiązywać nowe wzory jednorazowych biletów papierowych. Będą miały dotychczasowe rozmiary, ale będą wyglądały zupełnie inaczej. Po pierwsze nowe bilety zostały zaprojektowane w orientacji pionowej, czyli w taki sposób, w jaki pasażer wkłada je do kasownika. Ponadto inaczej zostały na nich rozłożone akcenty graficzne. Najbardziej wyeksponowana będzie informacja dotycząca tego, jaki jest to rodzaj biletu – na jedno miasto lub na 20 minut, na dwa miasta lub na 40 minut czy na trzy miasta lub na 90 minut.

Papierowe bilety jednorazowe, zakupione przed 1 marca, po zmianie taryfy nie stracą ważności

Bilety te będzie można wykorzystać na dotychczasowych zasadach do 14 marca. Po tym dniu również będą uprawniać do przejazdów, jednakże trzeba będzie każdorazowo do nich dokupić tzw. bilety uzupełniające o nominale 10 groszy – tak, aby sumaryczna cena biletów wcześniej zakupionego i uzupełniającego, była zgodna z obowiązującą taryfą.