Zagłębie... od kuchni

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Spieszymy z podpowiedzią. Od dziś w sprzedaży „Zagłębiowskie wspomnienie o jedzeniu, czyli tradycyjne potrawy kuchni Zagłębia Dąbrowskiego”!

Zalewajka, zacierka, chałka, fitka, pieczonki. Przepisy na te i inne dania prezentują w zagłębiowskiej książce kucharskiej Tomasz Wasyliszyn i Dariusz Mączka, na co dzień nauczyciele sosnowieckiego Gastronomika. „Zagłębiowskie wspomnienie o jedzeniu, czyli tradycyjne potrawy kuchni Zagłębia Dąbrowskiego” powstało przy współudziale pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Ta wyjątkowa książka wprowadzi nas w świat zagłębiowskiej kuchni. Na czytelników czekają 22 przepisy zilustrowane barwnymi fotografiami i dopełnione wspomnieniami mieszkańców regionów.

Ta książka to zbiór wyjątkowych receptur zebranych wśród mieszkańców naszego miasta przez dwóch pasjonatów gotowania i zagłębiowskich smaków – Dariusza Mączkę i Tomasza Wasyliszyna. Wśród przepisów królują dania nieskomplikowane, posiadające tradycyjny rodowód i przygotowywane w sosnowieckich domach od co najmniej pół wieku – podkreśla Dobrawa Skonieczna-Gawlik , badaczka kultury Zagłębia Dąbrowskiego, jurorka konkursów kulinarnych.

Jeszcze z opowieści babci pamiętam o takich potrawach, jak garus czy prażucha, choć prawda jest taka, że ich smaku nie znam. Jednak w moim domu często gościła np. fitka albo chałka, oczywiście robione przez mamę. Pieczonki to już klasyka, do której wracam, kiedy tylko mogę. Myślę, że każdy będzie pozytywnie zaskoczony gdy sięgnie po tę książkę. Tak, Zagłębie ma swoją kuchnię i jest niezwykła, a przede wszystkim oparta na tradycji i dziedzictwie kulturowym. To kolejny element krzewienia naszej zagłębiowskiej kultury - nie kryje dumy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.