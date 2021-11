Zaginęła 53-letnia Stanisława Kupis

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu poszukuje zaginionej w dniu 7 listopada 53-letniej Stanisławy Kupis. Kobieta w niedzielę wyszła z domu w Sosnowcu Niwce, informując rodzinę, że idzie na spacer. Miała wrócić przed godziną 17.00, jednak do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu. Wszystkie osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z sosnowiecką Policją pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200.

Rysopis Stanisławy Kupis

Wygląd: wiek z wyglądu około 48-50 lat, wzrost 164 cm, średnia postura ciała, włosy do ramion, spięte w gumkę, siwe z brązowymi końcami, lekko kręcone, oczy niebieskie, nos prosty, mały, uszy przylegające, małe, uzębienie pełne

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: czarna kurtka za pośladki pikowana, ciemne spodnie jeansowe, adidasy koloru ciemnego,

Cechy charakterystyczne/ znaki szczególne: posiada tik składania ust w dzióbek

Ustalono, że zaginiona w dniu 07.11.2021 rok wyszła z miejsca zamieszkania w Sosnowcu Niwce informując, członków rodziny, że idzie na spacer. Miała wrócić przed godziną 17.00 z uwagi na wyjście do Kościoła na ul. Wojska Polskiego, jednak do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu. Do tej pory podobne sytuacje się nie zdarzały, zaginiona nigdy nie wychodziła sama z domu po zmroku. Pozostawiła w miejscu zamieszkania klucze, dokumenty i telefon komórkowy.

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod nr telefonu 47 8521307 lub 47 8521315, Oficerem Dyżurnym Komendy pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.