Zaginął 68-letni Waldemar Rygalski! Widziałeś go? / fot. KMP Sosnowiec

Wydział Kryminalny KMP Sosnowiec informuje, że 11 czerwca przyjęto zawiadomienie o zaginięciu 68-letniego Waldemara Rygalskiego.

Rysopis

wygląd: z wyglądu 65-70 lat, wzrost: 170 cm, drobnej budowy ciała, włosy krótkie koloru ciemnego, oczy koloru ciemnego, nos szeroki, uzębienie niepełne, uszy duże przylegające, na twarzy kilkutygodniowy, siwy zarost.

z wyglądu 65-70 lat, wzrost: 170 cm, drobnej budowy ciała, włosy krótkie koloru ciemnego, oczy koloru ciemnego, nos szeroki, uzębienie niepełne, uszy duże przylegające, na twarzy kilkutygodniowy, siwy zarost. znaki szczególne : rozcięte czoło na długości 7-10 cm po prawej stronie głowy, na prawym przedramieniu tatuaż w postaci napisu LOVE, blizny na brzuchu.

: rozcięte czoło na długości 7-10 cm po prawej stronie głowy, na prawym przedramieniu tatuaż w postaci napisu LOVE, blizny na brzuchu. ubiór: zaginiony prawdopodobnie był ubrany w koszulę w kratę koloru biało granatowego, spodnie koloru jasnego oraz buty koloru ciemnego.

Zaginiony ostatni raz był widziany przez córkę 8 czerwca. 11 czerwca, około godziny 2:00 mężczyzna spadł ze schodów i w wyniku doznanego urazu został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ulicy Zegadłowicza. Około godziny 6:23, tego samego dnia, opuścił teren szpitala wyjściem przeznaczonym do wyjazdu karetek i udał się w stronę ulicy Kościelnej, a następnie w kierunku Dworca PKP Sosnowiec Południe. Do chwili obecnej zaginiony nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym pod numerem 47 8521 304, Oficerem Dyżurnym jednostki pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200, lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.