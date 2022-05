Zaginął 50-letni Rafał Zdeb

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zgłoszonym jako osoba zaginiona w dniu 18.05.2022 roku 50-letnim Rafałem Zdeb.

Zaginiony Rafał Zdeb - rysopis:

wiek z wyglądu lat 50, wzrost około 175 cm, bardzo szczupły, włosy krótko ścięte, siwiejące, oczy brązowe, nie posiada zarostu na twarzy, nos normalny uzębienie pełne,

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia:

spodnie robocze granatowe z szelkami, zielona koszulka z krótkim rękawem, kamizelka odblaskowa zielona z napisem ELT TOM, torba na ramię, koszula w szkocką kratę granatowo – czerwona, buty niebieskie adidasy,

Cechy charakterystyczne: tatuaże na ręce lewej ramię tatuaż przedstawiający motyla, nadgarstek dłoni lewej napis ORH-, na dłoni prawej palec serdeczny wytatuowana obrączka,

Ustalono, że Rafał Zdeb w dniu 16 maja 2022 roku o godzinie 7.00 został odprowadzony przez żonę na przystanek autobusowy w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej skąd następnie odjechał autobusem linii 835 w stronę Katowic. Docelowo miał dotrzeć do miejsca pracy w Chorzowie. W tym samym dniu około godziny 9.00 po raz ostatni rozmawiał z żoną telefonicznie, od tego czasu oba numery telefonu, jakimi dysponował są nieczynne, z zaginionym do chwili obecnej nie ma żadnego kontaktu, jego los jest nieznany, nie powrócił do miejsca zamieszkania.

Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 13 15 lub 47 852 13 07, Oficerem Dyżurnym pod numerem 47 852 12 00 lub 47 852 12 55 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.