Youngtimer’s Show w Sosnowcu. Sprawdź szczegóły!

Youngtimer’s Show to spotkanie miłośników klasycznej motoryzacji, którzy maja nastawienie na modyfikowane samochody. Już po raz szósty spotkacie się, tym razem w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej aby podziwiać pojazdy uczestników.

Impreza odbędzie się 26 sierpnia od godziny 12:00 na terenie ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

– Jest to dzień ekspozycyjny, będziecie mogli zobaczyć wszystkie przybyłe pojazdy, porozmawiać z właścicielami, posłuchać prezentacji wybranych projektów, zobaczyć stoiska partnerów. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Prosimy jednak o zachowanie „kultury zwiedzania”. Pojazdy pochodzą z prywatnych kolekcji, w które właściciele wkładają dużo serca, pracy i pieniędzy aby prezentowały się na tak wysokim poziomie. A same pojazdy „nie lubią” być dotykane, nie powinno się też o nie opierać do zdjęcia itp. – informują organizatorzy przedsięwzięcia.