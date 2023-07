Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu [31.07-06.08]

Prezentujemy harmonogram wyłączeń prądu w Sosnowcu w lipcu. Sprawdźcie, na jakich ulicach w konkretnych dniach i godzinach zabraknie prądu.

Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991.

Wyłączenie prądu w naszym mieście

Sosnowiec ul. Mysłowicka od 1 do 21, ul. Wygoda 2, 9, 10,10A, 11, 7, 7A, 7B, 7C, 7/1, 7/2, działka numer 2316, 2325, 2322, 1, 3, 6, 15, działka 1821/2, działka 1786, 1788, 1783, 1885, ul. Solskiego od nr 3 do nr 19, ul. Spytkowskiego od nr 1 do nr 22, ul. Wilg od nr 2 do nr 29, ul. Piwna od nr 2 do nr 12, ul. Wojska Polskiego od nr 46 do nr 82, Pawilon Gastronomiczny, Komisariat Policji ul. Wojska Polskiego 34, Garaże, ZK4709

2.08 w godz. 08:00 - 10:00

Sosnowiec, ul.Północna garaże

2.08 w godz. 08:00 - 14:00

Sosnowiec ul. 3 Maja ZK 0897 Garaże Urząd Skarbowy