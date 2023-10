Wybory parlamentarne 2023: Państwowa Komisja Wyborcza podaje frekwencję na godz. 12:00

Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie podczas wyborów podaje dotychczasową frekwencję: o 12:00 oraz o 17:00. Jak licznie Polacy udali się dziś do urn, aby oddać swój głos? Sprawdź!

Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 na godzinę 12:00

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w 29 292 obwodowych komisjach wyborczych do godz. 12:00 wydano 6 407 615 kart do głosowania – swój głos oddało już 22,59% uprawnionych. Przypominamy, że podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku frekwencja na godzinę 12:00 wyniosła 18%. Oznacza to, że tegoroczna frekwencja jest wyższa o ponad 4%.

Najwyższa frekwencja w większych miastach:

Białystok: 26,54% Warszawa: 25,34% Szczecin: 25,03%

Najniższa frekwencja w większych miastach:

Gdańsk - 17,53% Lublin - 22,84% Rzeszów - 22,91%

Najwyższa frekwencja na poziomie wojewódzkim:

Podlaskie: 25,23% Małopolskie: 24,28% Mazowieckie: 24,04%

Najniższa frekwencja na poziomie wojewódzkim:

Opolskie - 19,75% Lubuskie - 20,82% Świętokrzyskie - 20,85%

W województwie śląskim frekwencja wyniosła 22,57%

W Sosnowcu frekwencja wyniosła: 22,62%

Przypominamy, że lokale wyborcze w całej Polsce są czynne bez przerwy od 7:00 do 21:00.