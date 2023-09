Wrześniowe premiery w kinach Helios!

Filmowy koniec wakacji był w tym roku wyjątkowo gorący. Nadchodzący tydzień przyniesie kinomanom kolejne nowości: finał romantycznej sagi „After 5. Na zawsze”, polską komedię „Teściowie 2” oraz film na kanwie słynnego kryminału Agathy Christie „Duchy w Wenecji”. Na widzów czekają także największe hity ostatnich tygodni i emocjonujące projekty specjalne, w tym: koncert „André Rieu, pokaz z cyklu Kultura Dostępna oraz Nocny Maraton Filmowy.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Wyczekiwaną premierą jest „After 5. Na zawsze” – to finałowa część słynnej serii! Widzowie zobaczą Tessę i Hardina, którzy nie są już razem. Oboje szukają własnej drogi do szczęścia: ona poświęca się pracy, on korzysta z uroków popularności po wydaniu książki. Dawni kochankowie czują jednak pustkę, niedającą wypełnić się kolejnymi znajomościami, a także nawiedzają ich kolejne problemy. Hardin przeżywa szok, kiedy intymne nagranie z jego udziałem wycieka do Internetu... Los w końcu łączy tę dwójkę, a fani sagi przekonają się, czy bohaterowie naprawią dawne błędy i odzyskają utraconą miłość.

Na ekranach pojawi się też kontynuacja jednej z najlepszych polskich komedii ostatnich lat – „Teściowie 2”. Sequel świetnie przyjętego zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność filmu przenosi kinomanów z sali weselnej do nadmorskiego kurortu. To właśnie tam Weronika i Łukasz pragną stanąć na ślubnym kobiercu po raz drugi, po fiasku ich ślubu z pierwszej części. Te plany mogą pokrzyżować ich zwariowani bliscy: Wanda, Tadeusz i Małgorzata, której tym razem towarzyszy... o kilkanaście lat młodszy Jan! Zderzenie rodzin z dwóch światów – prowincjonalnego i nowobogackiego – przynosi serię komicznych sytuacji.

W kinach zagoszczą również „Duchy z Wenecji” – film na podstawie powieści Agathy Christie „Wigilia Wszystkich Świętych”. Dzieło poczytnej pisarki przeniósł na srebrny ekran aktor i reżyser Kenneth Branagh, który także wcielił się w rolę słynnego detektywa Herkulesa Poirota. Akcja filmu rozgrywa się w Wenecji, 31 października. Tę datę można kojarzyć z Halloween i zjawiskami nadprzyrodzonymi, których w filmie nie zabraknie. Będący na emeryturze Poirot bierze udział w seansie spirytystycznym, a jeden z jego uczestników zostaje zamordowany... Detektyw zagłębia się w świat tajemnic nawiedzonej posiadłości, aby rozwiązać zagadkę jego śmierci.

Ponadto w repertuarze znajdą się przeboje, które przyciągają do kin rzesze kinomanów. Film „O psie, który jeździł koleją” już jest hitem! Ciepła opowieść o Lampo to znakomity pomysł na seans dla całej rodziny. Życie Zuzi, której tata Piotr pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik, który zostaje najlepszym przyjacielem dziewczynki.

Propozycją w zupełnie innym klimacie jest „Zakonnica II”, czyli sequel najbardziej kasowego horroru z uniwersum „Obecności”. Tym razem we francuskim zakonie ksiądz ginie w tajemniczych okolicznościach, a widzowie staną się świadkami kolejnego starcia siostry Irene z demoniczną Valak...

Na fanów sagi „After” czeka wyjątkowy seans. W piątek, 15 września w kinach Helios zagoszczą Nocne Maratony Filmowe, w ramach których będzie można obejrzeć aż cztery filmy z serii. To doskonała okazja do przypomnienia sobie losów Tessy i Hardina, a magiczną noc zwieńczy pokaz ostatniej części.

Natomiast 16 i 17 września odbędzie się projekcja koncertu „André Rieu. Miłość mieszka pośród nas”. To najnowszy muzyczny spektakl mistrza walca, znanego z łączenia stylów muzycznych i mieszania klasyki ze standardami rozrywkowymi. Tradycyjnie na miłośników twórczości artysty czekają też autorskie wariacje maestro i występy gości!

W poniedziałek, 18 września, na ekranach kin Helios zagości cykl Kino Konesera, a w nim najnowszy film z Johnnym Deppem – „Kochanica króla Jeanne du Barry”. Dzieło opowiada o losach Jeanne Vaubernier, młodej kobiety ze społecznych nizin, która zostaje ulubienicą króla Francji Ludwika XV. Władca zaprasza ją do Wersalu, czym łamie konwenanse i wzbudza kontrowersje wśród elity. W tle widzowie będą mogli zobaczyć autentyczne, zachwycające wnętrza i ogrody królewskiej rezydencji.

21 września sieć zaprasza na cykl Kultura Dostępna, w ramach którego wyświetlony zostanie film „Tata”. Ten przejmujący dramat ukazuje Michała, kierowcę ciężarówki, mierzącego się z samotnym ojcostwem. W czasie jego nieobecności córką opiekuje się pochodząca z Ukrainy sąsiadka. Ta jednak niespodziewanie umiera, a bohater musi zająć się nie tylko swoim dzieckiem, ale też wnuczką kobiety.

Wrzesień to świetny czas dla filmu i idealny moment na wizytę w kinie! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

