Wrześniowe nowości w kinach Helios

Wyczekiwane premiery wkraczają na wielkie ekrany! W nadchodzącym tygodniu widzowie kin Helios będą mogli obejrzeć nowości z różnorodnych gatunków: przejmujący dramat Agnieszki Holland „Zielona granica”, film akcji „Niezniszczalni 4” i animację „Kosmici w mojej szkole”. Nie zabraknie także kinowych przebojów oraz seansów specjalnych.

Kini Helios Sosnowiec - repertuar

Po niemal dekadzie oczekiwania w kinach pojawią się „Niezniszczalni 4”. Bohaterowie serii wkraczają do akcji, kiedy wszystkie inne środki zawodzą, a ludzie zagrażający bezpieczeństwu rosną w siłę. Tym razem Lee Christmas i Barney Ross muszą odbić z rąk terrorystów broń masowego rażenia, zanim trafi ona do brutalnego dyktatora. W tym celu ponownie powołują do walki grupę topowych najemników. W obsadzie Jason Slatham i Sylvester Stallone, jak i nowe twarze: 50 Cent i Megan Fox.

W trudną, ale i niezwykle aktualną tematykę wprowadzi widzów Agnieszka Holland w jej najnowszym filmie „Zielona granica”. Dramat, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, przybliża odmienne perspektywy osób znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej. Są to: uchodźcy, aktywiści i strażnicy graniczni. Historie widziane ich oczami przeplatają się ze sobą, a fabuła ukazuje niełatwe dylematy moralne. Film zdobył Nagrodę Specjalną Jury na tegorocznym Festiwalu w Wenecji.

W kinach czeka również nowość dla najmłodszych – „Kosmici w mojej szkole”. Animacja opowiada o przybyszach z kosmosu, których statek trafia doŚ wnętrza mózgu 16-latka, Normana. Dzięki tej anomalii widzą i słyszą wszystko to, co nastolatek! Tymczasem nadciąga międzygalaktyczny złoczyńca – groźny Zolthard, który zaczyna przejmować kontrolę nad szkołą Normana. Grupa kosmitów musi ujawnić się i poprosić chłopca o pomoc. Tylko razem zdołają ocalić świat przed kosmicznym atakiem.

Sieć kin Helios przygotowała również atrakcje dla dzieci – to uwielbiane przez widzów niedzielne Filmowe Poranki, które odbędą się 24 września. Tym razem będą to pokazy bajki „44 koty” opowiadającej o zespole muzycznym tworzonym przez czwórkę sympatycznych kotków. Radosnych chwil z pewnością nie zabraknie, zwłaszcza że projekcję poprzedzają filmowe konkursy i pozytywne zabawy w sali kinowej.

Ponadto w repertuarze czekają kinowe hity. „Teściowie 2” to kontynuacja świetnie przyjętej polskiej komedii. Niedoszła para młoda z pierwszej części pragnie wziąć ślub po raz drugi. Wydarzenie poprzedzają jednak wczasy tytułowych teściów, które obfitują w komiczne sytuacje. Wyczekiwanym sequelem, choć w zupełnie innym klimacie, jest też „Zakonnica 2”. Druga odsłona słynnego horroru to kolejne mrożące krew w żyłach historie, za które odpowiada Valak, demoniczna zakonnica. Sprawę zagadkowej śmierci księdza bada siostra Irene, jednak nie spodziewa się skali zła, na jakie napotka...

W kinach prezentowany jest też romans „After 5. Na zawsze” – finałowa część ukazuje Tessę i Hardina, którzy nie są już razem. Osobno bezskutecznie szukają szczęścia, a w dodatku trapią ich nowe problemy. Miłośnicy serii przekonają się jednak o sile miłości. Inną propozycją na emocjonujący seans są „Duchy w Wenecji” – detektyw Herkules Poirot zagłębia się w świat tajemnic nawiedzonej, włoskiej posiadłości.

25 września Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego wyświetlony zostanie film „Turkusowa suknia”. Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi zakład krawiecki, zajmujący się tradycyjnym marokańskim haftem. W pracowni pojawia się młody pomocnik, a jego i Halima zaczyna łączyć coraz bliższa relacja, co nie pozostaje niezauważone przez Minę...

W tym tygodniu widzowie będą mogli zakosztować muzycznych doznań dzięki koncertom „André Rieu. Miłość mieszka pośród nas”, które odbędą się 27 września. Projekcja jest retransmisją letnich koncertów plenerowych wprost z Maastricht – rodzinnego miasta mistrza. André Rieu słynie z łączenia rozmaitych gatunków i czerpie zarówno z klasyki, jak i standardów rozrywkowych.

W czwartkowe popołudnie, 28 września, na ekranach kin zagości cykl Kultura Dostępna, a w nim film „Roving woman”. Sara przeżywa burzliwe rozstanie z chłopakiem, przez które traci dach nad głową i środki do życia. Zdesperowana kradnie samochód, po czym pragnie odnaleźć właściciela pojazdu. Wyrusza w podróż przez amerykańskie pustkowia, dzięki której zmienia swoje życie!

Wrzesień to świetny czas na wyjście do kina. Szczegóły dotyczące seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

