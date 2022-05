Wiosenne prace Sosnowieckich Wodociągów

Wiosna to intensywny czas pracy dla Sosnowieckich Wodociągów. Miejska spółka buduje właśnie kanalizację przy ul. Na Mazurkach, Tylnej oraz naprawia sieć przy ul. Wysokiej i Kordonowej.

Trwa również przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy. Koszt wszystkich robót wynosi ponad 1,7 mln zł.

Nowa jakość Na Mazurkach

Najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców roboty związane są z ulicą Na Mazurkach. To niewielka droga, przy której w ostatnich latach powstało wiele domów. Budowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków (do granic posesji) znacznie poprawni sytuację mieszkańców. Co istotne, dotychczasowa droga gruntowa zostanie utwardzona przy pomocy płyt. Wykonawca zacznie roboty jeszcze w maju, a zakończy z początkiem wakacji. Koszt to ok. 300 tys. zł.

Roboty przy ul. Tylnej

Najszybciej, bo jeszcze w czerwcu, gotowa będzie kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Tylnej. Budowa blisko dwustu metrów sieci będzie kosztować ok. 230 tys. zł. Ta część ulicy Tylnej nie jest jeszcze do końca zabudowana, dlatego Sosnowieckie Wodociągi zadbają o budowę sięgaczy, które umożliwią w przyszłości przyłączenie nowych budynków do kanalizacji.

Prace kanalizacyjne przy ul. Wysokiej i Kordonowej

Blisko 700 tys. zł. to koszt robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Wysokiej oraz Kordonowej. Na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów sieć zostanie wymieniona na odcinku prawie trzystu metrów. Co warte podkreślenia w trakcie prac wymienione również zostaną przyłącza kanalizacji prowadzące do budynków (do granic posesji) oraz wpusty deszczowe z przykanalikami. Dopełnieniem robót będzie wybudowanie studzienek kanalizacyjnych z klapą burzową. To niezwykle ważne rozwiązanie, które w przypadku silnych opadów deszczu uniemożliwi cofanie się ścieków do budynków. Ostatnim akcentem zmian będzie wykonanie nowej nawierzchni w miejscu prowadzenia prac. Na zadanie wykonawca ma czas do końca lipca 2022 roku.

Ulica Legionów z nowym chodnikiem

Od kilku tygodni trwają wykopy wzdłuż ulicy Legionów – na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Warneńczyka i Witosa. Sosnowieckie Wodociągi zajmują się wymianą sieci wodociągowej, co z pewnością poprawi jakość dostarczanej wody. Prace są prowadzone w chodniku, a to oznacza, że po ich zakończeniu na całym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia. Wart prawie pół miliona złotych remont powinien zakończyć się jeszcze w czerwcu.