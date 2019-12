Wielki finał WOŚP 12 stycznia ponownie w Sosnowcu

Początek stycznia to kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sosnowiec pomaga, a przy tym świetnie się bawi!

SIEMA! Sosnowiec gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już bawimy się w hali widowiskowo-sportowej przy Braci Mieroszewskich oraz na Górce Środulskiej.

Tym razem Orkiestra zagra pod hasłem Wiatr w Żagle Dla Zapewnienia Najwyższych Standardów Diagnostycznych i Leczniczych w Dziecięcej Medycynie Zabiegowej.

- Główne wydarzenia od godziny 15.00 przy Górce Środulskiej, gdzie na scenie pojawią się Patrycja Markowska, Dżem, Skankan i Tabula Rasa. Kulminacją będzie niepowtarzalne światełko do nieba – bezhukowy pokaz iluminacji – dodaje prezydent Sosnowca.

W 2020 roku Sosnowiec po raz kolejny został partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To oznacza, że wydarzenia z naszego miasta będą gościły, także live, na antenach stacji TVN, TTV i TVN24.

Jednym z beneficjentów WOŚP jest Sosnowickie Centrum Pediatrii do którego w przyszłym roku trafi kolejny sprzęt.

W sumie od 2016 roku otrzymaliśmy sprzęt warty ponad 600 tys. zł. To m.in. ultrasonografy czy stanowisko do resuscytacji – podkreśla Andrzej Siwiec, prezes Sosnowieckiego Centrum Pediatrii.

Bawimy się od rana

28. finał w Sosnowcu rozpocznie się w hali widowiskowo-sportowej przy Braci Mieroszewskich, już od godziny 10.00. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. strefa zdrowia, strefa sportowa i strefa artystyczna

Otwarcie – hymn WOŚP - sosnowiecka orkiestra dęta wielkoorkiestrowa akademia udzielania pierwszej pomocy – ratujemy i uczymy ratować - pokazy, kursy i instruktaże udzielania pierwszej pomocy przy udziale ogromnej liczbie uczniów sosnowieckich szkół - największa Pucha w Polsce

Strefa zdrowia

- stałe punkty nauczania udzielania pierwszej pomocy

– stoisko Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

– konsultacje lekarskie

– masaże, pomiary ciśnienia, pomiary wagi, wywiad pielęgniarski, wywiad stomatologiczny

– nauka mycia zębów dla najmłodszych

– konsultacje dietetyczne

- konsultacje z kosmetyczką – pielęgnacja ciała, makijaż.

Strefa artystyczna

- warsztaty artystyczne – budowanie GIGANTYCZNEJ ŁODZI Z ŻAGLEM

- warsztaty kulinarne dla dzieci, dekorowanie ciasteczek

- występy zespołów muzycznych i tanecznych

- występy magików i iluzjonistów

Strefa sportowa

- Turniej e-sportu (finałowe rozgrywki LEAGUE OF LEGENDS)

- Pokazy boksu – Cezary Podraza ze swoimi podopiecznymi

- Pokazy szermierki

- karate (z udziałem m.in. Mistrza Europy w Kumite Eugeniusza Dadzibuga)

- Pokazy sportowe: capoeiry, szermierki, tańca towarzyskiego, akrobatyki.

- Strzelnica broni ASG

Ponadto spotkanie z dziećmi, które korzystały ze sprzętu ufundowanego przez WOŚP oraz spotkanie z lekarzami, którzy korzystają ze sprzętu ufundowanego przez WOŚP.

Prezentacja przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP – m.in. przez zawodników Zagłębia Sosnowiec. Spotkanie z szefowymi sztabów w Sosnowcu, które od lat ze swoimi dziećmi bardzo aktywnie wspierają Fundację WOŚP. Występy zespołów młodzieżowych. TELEWIZYJNE STUDIO FINAŁOWE do upadłego

Kawiarenka, bawialnia dla dzieci, fotobudka

Wielki Kiermasz Wielkoorkiestrowy na rzecz WOŚP

Podobnie jak przed rokiem jedną z atrakcji będzie kolejna edycja Wielkoorkiestrowej Gry Miejskiej. To nic innego, jak nowoczesna wersja podchodów. Celem uczestników będzie odnalezienie specjalnych WOLONTARIUSZY WOŚP i wrzucenie do ich puszek datku. Każdy kto wrzuci do takiej specjalnej puchy WOŚP-owej otrzyma specjalną pieczątkę na wydawanych wcześniej specjalnych karatach promujących WOŚP. Zadaniem graczy jest zebranie jak największej liczby pieczątek w jak najkrótszym czasie. Osoba, która będzie miała najwięcej pieczątek i dotrze najszybciej na metę w Hali MOSiR-u wygrywa – opowiada Ewelina Stasik, dyrektor IX LO w Sosnowcu, jedna z organizatorek sosnowieckiego finału WOŚP.