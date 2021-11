Wielka Lekcja Obywatelska

Organizacje samorządowe zapraszają prezydentów, burmistrzów i wójtów, by 9 listopada spotkali się w mediach społecznościowych z mieszkańcami ich miejscowości na Wielkiej Lekcji Obywatelskiej, która będzie dyskusją o Polsce, demokracji i samorządzie. W inicjatywie weźmie udział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wydarzenie organizowane jest w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, które obchodzone jest 11 listopada.

„(Ś) Przed Narodowym Świętem Niepodległości, 9 listopada o godz. 18.00, zapraszamy Państwa - prezydentów, burmistrzów i wójtów - do spotkania się z mieszkańcami swoich miejscowości za pomocą mediów społecznościowych oraz podjęcia dyskusji na żywo. Zapraszamy Was do rozmowy z mieszkańcami o Polsce, demokracji i samorządzie. Opowiedzcie, dlaczego wolność i samorządność są tak istotne w codziennym życiu Polek i Polaków” – napisali organizatorzy Wielkiej Lekcji Obywatelskiej.