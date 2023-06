Wakacyjny repertuar kin Helios

Za sprawą nowego repertuaru sieci Helios, najbliższe dni w kinach będą naprawdę gorące. Na ekranach królować będą znakomite filmy dla fanów mocnych wrażeń – „Flash”, „Spider-Man: Poprzez Multiwersum”, „Szybcy i wściekli 10” oraz „Transformers. Przebudzenie bestii”, a także fantastyczne produkcje dla rodzin jak: „Mała Syrenka” czy „Super Mario Bros. Film”. Kinomani będą mogli zobaczyć także przedpremierowe seanse „Indiana Jones

i artefakt przeznaczenia” oraz liczne projekty specjalne.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Gratka dla wielbicieli superbohaterów - najnowszy film z uniwersum DC „Flash” - opowiada o przygodach Barry'ego Allena, który używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy próbuje ocalić rodzinę, zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. Jedyną nadzieją Barry’ego na uratowanie świata pozostaje wyścig o życie.

„Transformers: Przebudzenie Bestii” - najnowsza część legendarnego uniwersum Transformerów - wstrząsa fanami na całym świecie. Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. Tym razem w wielkiej galaktycznej wojnie, poza Autobotami i Decepticonami, pojawią się także: Maximale, Predacony oraz Terracony. Helios uwadze widzów poleca także światowy hit „Spider-man. Poprzez multiwersum”, który przenosi w niezwykły świat równoległych rzeczywistości, a także brawurową produkcję „Szybcy i wściekli 10” z niesamowitymi wyścigami ulicznymi, spektakularnymi pościgami i niezawodną akcją. Każdy miłośnik mocnych wrażeń na wielkim ekranie z pewnością doceni te brawurowe propozycje!

W najbliższym tygodniu odbędą się także przedpremierowe pokazy „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” - piątej odsłony kultowego cyklu o perypetiach słynnego archeologa i poszukiwacza skarbów. Indiana zostawił awanturnicze lata za sobą i skupia się na pracy uniwersyteckiej. Zło jednak nie śpiŚ Byli naziści zostają zatrudnieni przez rząd USA mają zagwarantować Zachodowi zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym. Wkrótce okazuje się jednak, że jeden z nich, Jźrgen Voller, zaangażowany w program lądowania na Księżycu, pragnie przemodelować świat według własnej wizji. Powstrzymać może go jedynie Indiana, któremu towarzyszy jego córka chrzestna, Helena.

Fanów kina familijnego Helios zaprasza na pokazy animacji „Super Mario Bros. Film”, w której Mario wyrusza w niezwykłą podróż przez Grzybowe Królestwo, aby odnaleźć swojego brata Luigiego i uratować świat przed złoczyńcą Bowserem oraz seanse filmu „Mała Syrenka” - wzruszającą opowieść o marzeniach, miłości i odwadze, która poruszy serca wszystkich widzów bez względu na ich wiek.

Ponadto, w dniach 24 i 25 czerwca, w ramach projektu Helios dla Dzieci, wyświetlane będą przedpremierowe pokazy animacji „MISS KRAKEN. Ruby Gillman”. Ta bajka sprawia, że inaczej patrzy się na tajemnicze morskie stworzenia - może się bowiem okazać, że straszne krakeny, nie są jednak tak niebezpieczne, a urocze syreny, tylko udają niewiniątka.

Helios poleca także Maraton Grozy w ramach uwielbianego przez widzów cyklu NMF, który zaplanowany jest na piątek, 23 czerwca. Jako pierwszy premierowo zostanie wyświetlony horror „Odejdź”, a tuż po nim odbędzie się światowa przedpremiera filmu „Black Bits”. Następnie widzowie zobaczą film „Konsekracja”, a zakończeniem też przerażającej nocy będzie kolejna premiera – „Odludzie”.

W poniedziałek, 26 czerwca w ramach cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie film „Bo się boi”. Jest to śmiałe i wymykające się konwencjom gatunkowym połączenie horroru i czarnej komedii o mężczyźnie, który panicznie boi się wszystkiego. Jednak telefon od matki zmusi go do wyruszenia w epicką podróż, która okaże się wspaniałą przygodą! Dwa dni później (28 czerwca), także w ramach Kina Konesera, widzowie będą mogli obejrzeć polską komedię obyczajową „Radiostory” – historię o emigrancie Jacku, który w latach 90. planuje otworzyć na Wybrzeżu własną rozgłośnię radiową.

Na ekrany kin Helios powraca także popularny cykl Kultura Dostępna. W czwartek, 22 czerwca, widzowie będą mogli zobaczyć poruszający film „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego - polski kandydat do Oscara. „IO” to zapierające dech kinowe widowisko, sensacja festiwalu w Cannes, skąd film wyjechał z Nagrodą Jury. Opowieść o ludziach odbijających się w oczach osiołka zachwyciła widzów artystyczną brawurą i młodzieńczą energią, choć firmuje ją swoim nazwiskiem mistrz europejskiego kina.

Szczegółowe informacje dotyczące premier, aktualny repertuar oraz bilety dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz kasach kinowych sieci w całej Polsce. Kupując bilet wcześniej widzowie mogą zaoszczędzić więcej w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

